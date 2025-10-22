La Junta invierte 4,5 millones de euros en centros educativos de Segovia

Castilla y León mantiene una inversión constante en la mejora de las infraestructuras docentes de la Comunidad que favorecen los excelentes resultados de su sistema educativo. En este marco, el director general de Centros e Infraestructuras, José Miguel Sáez, ha visitado esta mañana el Instituto de Enseñanza Secundaria ‘Ezequiel González’ de Segovia.

En este centro, incluido en la programación de obras de mejora, reforma y sustitución (RMS) para 2025, se ha renovado la pavimentación del patio con una inversión de 49.166 euros. La intervención ha consistido en la escarificación superficial de la solera actual, base de nivelación, tres capas de mortero de resina y acabado. En total, en la provincia de Segovia la Consejería de Educación ha llevado a cabo este verano 31 obras con un presupuesto de 4.353.694 euros.

Además, el departamento que dirige Rocío Lucas destaca la importancia de otras obras en la provincia como la reforma en el IES ‘Mariano Quintanilla’ donde se han invertido cerca de 250.000 euros en los últimos cinco años. Así, en el presente año, en esta provincia de Segovia, se ha previsto realizar intervenciones en los centros educativos por un valor aproximado de 4.500.000 euros.

De esta forma, se han reforzado los forjados del IES ‘Duque de Alburquerque’ en Cuéllar, con una inversión de 430.459 euros; se ha mejorado la envolvente y la iluminación del IES ‘María Zambrano’ de El Espinar, con un presupuesto de 1.597.029; y se está realizando la misma intervención en el ‘Andrés Laguna’, por 2,6 millones de euros y en el ‘María Moliner’, 4.841.000 euros.