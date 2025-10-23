El Ayuntamiento de Segovia trabaja en la transformación urbanística de los terrenos del antiguo acuartelamiento del Regimiento, donde se proyecta la creación de un nuevo parque de vivienda pública y espacios dotacionales. El alcalde, José Mazarías, explicó que el equipo de Gobierno está ultimando los ajustes necesarios en el planeamiento para adaptar la propuesta a las condiciones del suelo y las necesidades residenciales de la ciudad.

“El objetivo es aprovechar una de las zonas con mayor potencial urbano de Segovia para impulsar vivienda asequible y nuevos servicios públicos”, señaló Mazarías en rueda de prensa. El regidor subrayó que se trata de un proyecto de “transformación integral de un área estratégica, que permitirá unir definitivamente la ciudad con la parte sur del municipio y recuperar un espacio en desuso desde hace años”.

El Ayuntamiento mantiene contactos con Somacyl y con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dentro de la estrategia de colaboración institucional para ampliar la oferta de vivienda protegida. Según avanzó el alcalde, el futuro desarrollo incluirá promociones de vivienda pública en régimen de alquiler, así como espacios de aparcamiento, zonas verdes y equipamientos sociales.

“Queremos que el Regimiento deje de ser un espacio cerrado para convertirse en una zona viva, con familias, servicios y actividad económica”, añadió Mazarías, que destacó el interés del proyecto en el contexto de Segovia Ciudad Europea del Deporte 2025, ya que los terrenos colindan con zonas de práctica deportiva y espacios municipales de nueva planificación.

Una actuación incluida en la estrategia de vivienda municipal

El proyecto del Regimiento se suma a otras actuaciones ya en marcha en la ciudad, como las 93 viviendas colaborativas en la carretera de Valdevilla, las 48 en el solar del antiguo parque de bomberos y las 16 previstas en el barrio de San Lorenzo, además de la urbanización de 260 viviendas en Las Lastras.

El alcalde recordó que el conjunto de estas intervenciones “supone una de las mayores operaciones de vivienda pública en Segovia de las dos últimas décadas”, impulsadas a través de la colaboración con la Junta y el Gobierno central.

En palabras de Mazarías, “la vivienda es una prioridad absoluta para este Ayuntamiento, no sólo en cantidad, sino en calidad y sostenibilidad”. Añadió que el objetivo es equilibrar la oferta residencial, facilitar el acceso a jóvenes y familias, y frenar el envejecimiento demográfico que afecta a la capital segoviana.