El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha confirmado este jueves que el Ayuntamiento trabaja para desbloquear la urbanización de la calle Tours, en el barrio de La Albuera, un proyecto que permanece judicializado desde hace años por las diferencias económicas entre el Consistorio y los propietarios de los terrenos.

Mazarías explicó que el conflicto parte de un convenio firmado durante un gobierno socialista, en el que “se fijó una aportación de unos 200.000 euros por parte de los propietarios”, mientras que el proyecto de urbanización redactado posteriormente por el Ayuntamiento eleva el coste total a 1,47 millones de euros. “Fue un acuerdo firmado por Clara Luquero cuando era alcaldesa, y ahora nos toca a nosotros buscar una salida responsable para que no se repitan casos como Jerónimo de Aliaga o la Plaza de Cirilo Rodríguez”, señaló el regidor.

El concejal de Urbanismo, Alejandro González Salamanca, apuntó que “los propietarios han mostrado buena voluntad para llegar a acuerdos” y que el procedimiento judicial se encuentra suspendido temporalmente para facilitar la negociación. “Lo importante es acabar la urbanización de la calle Tours y resolver un problema enquistado desde hace años”, afirmó.

Demolición del parque de bomberos

Durante la misma comparecencia, el alcalde recordó que la demolición del antiguo parque de bomberos ya está adjudicada y “la empresa puede comenzar los trabajos en cualquier momento”. Esa actuación permitirá, posteriormente, la cesión del suelo a Somacyl para la construcción de viviendas públicas.