Los operarios municipales han reparado ya la avería existente en la red de distribución de agua potable en el entorno de la rotonda del Espolón, en la confluencia de las avenidas de Padre Claret y Juan Carlos I y, a medida que avancen las horas, se irán recuperando las condiciones normales del servicio.

La intervención ha afectado a la tubería que abastece también al Casco Antiguo y a los barrios situados por debajo de esta cota, por lo que los vecinos de estas zonas de la ciudad podrán notar una disminución temporal de la presión del agua en sus hogares y, puntualmente, ligera turbidez en el suministro, asociada al restablecimiento de las condiciones normales del servicio. Esta situación irá normalizándose progresivamente conforme avancen las horas.

Afección al tráfico rodado

Aunque la avería en la tubería de agua ya está reparada, las afectaciones al tráfico se mantendrán durante unos días, hasta la conclusión de la obra civil en la zona.

El tráfico continuará desviándose por uno de los carriles del sentido bajada de la avenida Padre Claret, que se ha habilitado provisionalmente para la circulación en sentido contrario al habitual, permitiendo así el acceso a la rotonda.

Desde el Ayuntamiento se agradece la comprensión de la ciudadanía y se ruega a los conductores que extremen la precaución. Asimismo, se recomienda atender a la señalización provisional instalada, y, en caso de que sea posible, se utilicen rutas alternativas para los desplazamientos por la ciudad.