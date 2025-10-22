El Castillo de Lindabridis, coproducido por Nao d´amores y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, recibe el Premio Artes Escénicas de Castilla y León 2025 al Mejor Espectáculo de Teatro, en esta, su primera edición.

La gala de entrega de premios se celebró el pasado jueves 16 de octubre en el Teatro Principal de Burgos, con la presencia de distintas autoridades de Castilla León y gran parte de la profesión de las Artes Escénicas de nuestra comunidad.

ARTESA (Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León), con los patrocinios de la Junta de Castilla y León, en colaboración con la Diputación de Burgos, el Ayuntamiento de Burgos y la cooperación de profesionales en gestión cultural del sector, organizan esta primera edición de los PREMIOS ARTES ESCÉNICAS DE CASTILLA Y LEÓN, que nacen con carácter bienal, con la intención de celebrar la excelencia de las artes escénicas de la Comunidad.