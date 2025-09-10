El PSOE critica la falta de transparencia del PP en las ordenanzas

El Grupo Municipal Socialista de Segovia ha denunciado la “improvisación” y la “falta de voluntad de consenso” del Gobierno municipal del PP en relación con las ordenanzas fiscales para 2026. A pocos días de la reunión de la mesa de tasas —prevista para el 12 de septiembre—, el PSOE asegura que desconoce la propuesta del equipo de José Mazarías y de la concejala de Hacienda, Rosalía Serrano.

En rueda de prensa, la portavoz Clara Martín subrayó que “hoy venimos a hablar de uno de los asuntos que más preocupa a los vecinos: las ordenanzas fiscales para 2026”. Y añadió: “Una de las medidas más polémicas y que demuestra la falta de previsión del equipo del señor Mazarías es, sin duda, la ordenanza de basuras. Esperamos que la mesa de tasas nos permita aclarar estas cuestiones, pero a día de hoy seguimos sin conocer qué proyecto fiscal presentará el PP”.

El viceportavoz Jesús García Zamora lamentó que “a escasos días de la reunión del 12 de septiembre, todavía no tenemos acceso a los datos de recaudación, a las previsiones económicas ni a las modificaciones concretas que quiere aplicar el PP en las ordenanzas fiscales de 2026”. En su opinión, esta falta de documentación “demuestra la improvisación y la falta de respeto hacia la oposición y hacia los vecinos”.

Los socialistas critican que desde 2023 se han producido incrementos “desproporcionados” en varias tasas: la de basuras, con una subida acumulada del 43 %; el billete de autobús, un 15 %; el IBI, un 36,09 %; además de la supresión de la bonificación por domiciliación de recibos. En el caso de actividades económicas, la tasa de basuras habría subido “entre el 700 % y el 1000 %”, lo que afecta especialmente a comercio, hostelería e industria.

El PSOE propone medidas como recuperar la bonificación del IBI para recibos domiciliados, establecer bonificaciones en la tasa de basuras para familias y empresas, y crear una tasa específica para autobuses turísticos gestionados por turoperadores. Según Clara Martín, “Segovia necesita una política fiscal progresiva, con transparencia y diálogo, donde las tasas reflejen justicia social y medioambiental, y no sirvan para financiar caprichos del alcalde y su equipo”.

Los socialistas advierten además de que las subidas no se corresponden con mejoras en los servicios públicos, sino con “gastos superfluos”, como vehículos oficiales o reformas consideradas de carácter propagandístico. En este contexto, reprochan también la complicidad de Ciudadanos en la aprobación de las ordenanzas de 2025.

“No vamos a permitir que se vuelva a aplicar un modelo fiscal regresivo que castigue a quienes menos tienen y beneficie solo los gastos superfluos del equipo de gobierno”, concluyó García Zamora, quien reiteró que el PSOE seguirá defendiendo la transparencia y la justicia fiscal en Segovia.