4 Comments

El grupo municipal socialista ha lamentado la postura del Gobierno local del PP y del alcalde José Mazarías en la Junta de Portavoces celebrada este martes, en la que presentó una propuesta de declaración institucional para condenar el genocidio en Gaza.

La iniciativa del PSOE no prosperó por el rechazo frontal de Vox y la falta de apoyo de Ciudadanos y del PP, que se remitieron a una resolución de Naciones Unidas aprobada en junio. El asunto ha quedado aplazado a la espera de un nuevo texto que pueda reunir un consenso mínimo.

Los socialistas sostienen que el PP evita calificar la masacre como genocidio, a pesar de que una comisión independiente nombrada por la ONU lo ha hecho público este mismo martes. “No podemos aceptar que el Ayuntamiento se coloque de perfil ante lo que la comunidad internacional califica ya de genocidio”, señaló la portavoz socialista, Clara Martín.

En su propuesta, el PSOE pedía una condena expresa al castigo colectivo a la población civil de Gaza, así como un alto el fuego inmediato, respeto al Derecho Internacional Humanitario y facilidades para la entrada de ayuda humanitaria. También reclamaba respaldar el reconocimiento del Estado de Palestina realizado por el Gobierno de España y convocar una concentración ciudadana ante el Ayuntamiento como gesto público.

La portavoz socialista recalcó que en 2022 el Ayuntamiento apoyó sin reservas al pueblo ucraniano frente a la invasión rusa, mientras que ahora “se evita reconocer la barbarie contra el pueblo palestino”. El PSOE advierte de que no aceptará diluir la declaración “hasta convertirla en un texto vacío” y apela a PP y Ciudadanos para que se sumen a un acuerdo.

El grupo municipal agradece el respaldo mostrado por Izquierda Unida y Segovia en Marcha y mantiene su compromiso con la paz, la dignidad humana y la legalidad internacional. “Estamos a tiempo de aprobar una declaración clara, valiente y unánime. Lo que no es aceptable es esconderse detrás de excusas”, concluyó Clara Martín.