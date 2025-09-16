4 Comments

El grupo municipal socialista ha lamentado la postura del Gobierno local del PP y del alcalde José Mazarías en la Junta de Portavoces celebrada este martes, en la que presentó una propuesta de declaración institucional para condenar el genocidio en Gaza.
La iniciativa del PSOE no prosperó por el rechazo frontal de Vox y la falta de apoyo de Ciudadanos y del PP, que se remitieron a una resolución de Naciones Unidas aprobada en junio. El asunto ha quedado aplazado a la espera de un nuevo texto que pueda reunir un consenso mínimo.
Los socialistas sostienen que el PP evita calificar la masacre como genocidio, a pesar de que una comisión independiente nombrada por la ONU lo ha hecho público este mismo martes. “No podemos aceptar que el Ayuntamiento se coloque de perfil ante lo que la comunidad internacional califica ya de genocidio”, señaló la portavoz socialista, Clara Martín.
En su propuesta, el PSOE pedía una condena expresa al castigo colectivo a la población civil de Gaza, así como un alto el fuego inmediato, respeto al Derecho Internacional Humanitario y facilidades para la entrada de ayuda humanitaria. También reclamaba respaldar el reconocimiento del Estado de Palestina realizado por el Gobierno de España y convocar una concentración ciudadana ante el Ayuntamiento como gesto público.
La portavoz socialista recalcó que en 2022 el Ayuntamiento apoyó sin reservas al pueblo ucraniano frente a la invasión rusa, mientras que ahora “se evita reconocer la barbarie contra el pueblo palestino”. El PSOE advierte de que no aceptará diluir la declaración “hasta convertirla en un texto vacío” y apela a PP y Ciudadanos para que se sumen a un acuerdo.
El grupo municipal agradece el respaldo mostrado por Izquierda Unida y Segovia en Marcha y mantiene su compromiso con la paz, la dignidad humana y la legalidad internacional. “Estamos a tiempo de aprobar una declaración clara, valiente y unánime. Lo que no es aceptable es esconderse detrás de excusas”, concluyó Clara Martín.
16 septiembre, 2025
Lo único que me gustaría saber, y lo pregunté cuando Podemos hizo la misma propuesta, es qué va hacer Netanyahu cuándo sepa que el ayuntamiento de Segovia ha condenado expresamente el castigo colectivo a la población de Gaza y ha exigido el alto al fuego inmediato, el respeto al Derecho Internacional Humanitario y facilidades para la entrada con ayuda humanitaria.
En concreto, qué debe temer Israel ante una declaración tan contundente. Si Martín, Galindo y Sanjuan son capaces de explicarlo, a lo mejor consiguen que otros partidos se adhieran.
16 septiembre, 2025
Sr. Clamores. Déjenos desde nuestra humilde y pequeñita posición como ciudadanos de una ciudad de provincias expresar nuestra rabia e indignación por un genocidio, si, genocidio. Deje de echar capotes a sus amigos del PP, que mantienen una posición indigna.
16 septiembre, 2025
Sigue haciendo mociones de repulsa, que Netanyahu seguirá dando órdenes de aniquilar Gaza. Veo que ese simple gesto te sirve para tener la conciencia tranquila. Pues nada, que lo disfrutes.
Lo que más me sorprende es que han pasado casi dos años desde que comenzó todo y no ha sido hasta hace unos meses cuando nos hemos dado cuenta de que existe un genocidio. Triste coincidencia con las tramas penales de los allegados de PS.
16 septiembre, 2025
Desde que Clara Martín entró en la ejecutiva del PSOE, no le interesan los asuntos de Segovia sino obedecer órdenes de sus jefes nacionales muy obsesionados por desviar la atención de sus propios “marrones” como partido político.