El PSOE de Segovia ha exigido al alcalde José Mazarías el cese fulminante de la primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda, Fondos Europeos y Contratación, Rosalía Serrano, a la que acusan de haber ocultado su participación en sociedades inmobiliarias y de promover obras urbanísticas sin autorización. Los socialistas advierten de que, si en el plazo de una semana no se actúa, acudirán a los tribunales.

El secretario provincial del PSOE, José Luis Aceves, recordó que Serrano “ocultó durante dos años que fue administradora única de varias sociedades inmobiliarias y ejerció su actividad, con liberación al 100%, sin tener autorizada su compatibilidad por el pleno”. A ello se suma, según denuncian, la construcción de 18 trasteros en pleno centro de Segovia sin licencia municipal, promovidos por la sociedad Velasco Hernanz S.L., vinculada a Serrano. “No estamos hablando de una obra menor, sino de un enriquecimiento patrimonial encubierto”, subrayó Aceves.

La portavoz municipal socialista, Clara Martín, aportó documentación técnica y judicial que, a su juicio, acredita el carácter lucrativo de la operación. “Esta sociedad solicitó la construcción de 18 trasteros que podrían alcanzar un valor de 200.000 euros. No es pintar un salón, es una promoción inmobiliaria sin autorización”, afirmó. Martín reprochó además al alcalde que en un decreto firmado en junio de 2025 omitiera la identidad de la sociedad de Serrano como promotora de las obras.

Los socialistas han remitido cartas a los presidentes del PP en Castilla y León y en España, Alfonso Fernández Mañueco y Alberto Núñez Feijóo, en las que denuncian que Serrano “ocultó su condición de empresaria inmobiliaria y figura vinculada a obras ilegales con fines lucrativos, mientras el propio alcalde firma decretos que en la práctica blanquean una actuación urbanística irregular”.

El PSOE reclama la dimisión inmediata de Serrano, el acceso completo a los expedientes urbanísticos y de compatibilidad, y responsabilidades políticas tanto del concejal de Urbanismo como del alcalde. “Segovia no se merece una concejala que oculta intereses y promueve obras sin autorización, ni un alcalde que protege lo indefendible. O Serrano dimite hoy mismo o será el alcalde y el PP quien cargue con las responsabilidades”, concluyó Martín-