El PP “celebra” la Constitución cargando contra Sánchez

Bien secundada por los dirigentes del PP y como es tradicional, Nuevas Generaciones celebraba un acto conmemorativo de la Constitución en la Plaza Mayor de Segovia. No faltaron la presidenta de los conservadores segovianos, Paloma Sanz, el Secretario Autonómico del PPCyL, Francisco Vázquez, el alcalde José Mazarías, el consejero José Luis Sanz Merino, diputados y senadores nacionales, procuradores regionales, diputados provinciales y concejales de diferentes ayuntamientos, entre ellos los de la capital.

La presidenta de Nuevas Generaciones, María Carpio, ha destacado que, a pesar de sus diferentes ideologías, los siete padres de la Constitución española, supieron anteponer los interés del país, buscando un fin común, en cambio, ha señalado Carpio, “ese espíritu hoy está vulnerado por un gobierno sectario y sanchista que no respeta los derechos y libertades de los ciudadanos y trata de desprestigiar los poderes de nuestro país. Por ello desde el PP y Nuevas Generaciones estamos aquí, este 6 de diciembre, para defender nuestra Carta Magna y los derechos de los ciudadanos”.

Por su parte, la Presidenta de los populares segovianos, Paloma Sanz, ha afirmado que “nosotros, en el Partido Popular, vemos la Constitución como una garantía y por eso la protegemos, la defenderemos y la celebraremos siempre”. A lo que ha añadido que “no es un menú a la carta. No puede serlo para los representantes públicos y, mucho menos para el Gobierno”.

Según Sanz, no hay protección social, ni derechos individuales y colectivos, cuando el poder se ejerce desde la arbitrariedad y por eso, no basta con defender la Carta Magna a tiempo parcial, “hay que defenderla siempre”, ha señalado con rotundidad. “Sólo las democracias que se respetan, son las que perduran”. También Vázquez se sumaba al clamor “anti-Sánchez“, a quien acusó de pisotear la Carta Magna “ahora más que nunca, en un momento en el que se está vulnerando el texto constitucional desde el punto de vista político, institucional y económico, con esa corrupción que rodea el gobierno de Sánchez, el PP tiene que apoyar la Constitución” y ha pedido que se respete y se dé la palabra al pueblo español, “por eso pedimos elecciones ya”.