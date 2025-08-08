El obispo llama a rezar por la paz

El Obispo de Segovia, Jesús Vidal, ha dirigido una carta a los sacerdotes de la Diócesis invitándoles a incrementar la oración por la paz en las celebraciones litúrgicas durante este verano. La propuesta responde al llamamiento del papa León XIV que alertaba de la persistencia de conflictos armados en lugares como Gaza, Ucrania, Siria, Yemen, Sudán o Haití.

En su misiva, Vidal recuerda que «no podemos permanecer indiferentes ante el prolongado sufrimiento» que provocan las guerras y que «urge una alianza que invite a la conversión personal y relacional para hacer de cada creyente y comunidad católica un signo e instrumento de la paz de Dios». El obispo diocesano sugiere utilizar en la misa los formularios Por la paz y la justicia y En tiempo de guerra y desorden del Misal Romano, así como plegarias eucarísticas para la reconciliación e intenciones especiales en la Liturgia de las Horas. Asimismo, anima a organizar momentos de oración y adoración por la paz en las parroquias cuando sea posible.

La Conferencia Episcopal Española ha ofrecido textos específicos para añadir a las preces de laudes, vísperas y misas, pidiendo al Señor el don de la paz y la conversión de los violentos.

Finalmente, don Jesús invita a rezar a Nuestra Señora de la Paz, cuya imagen preside el retablo central de la Catedral de Segovia, especialmente en la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. «Con el deseo de que pronto reine la reconciliación entre los pueblos», concluye su carta, enviando un saludo afectuoso a los sacerdotes y deseándoles un buen verano.

Misal romano: en tiempo de guerra y desorden Me cercaban olas mortales, me envolvían las redes del abismo; en el peligro invoqué al Señor, desde su templo él escuchó mi voz. Dios misericordioso y fuerte, que rechazas las guerras y humillas a los soberbios, aparta rápidamente de nosotros la destrucción y las lágrimas, para que todos podamos, en verdad, llamarnos hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo