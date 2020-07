El ministro de Cultura dice “sí” a todo

Mano de santo. Una recepción en el Ayuntamiento y un paseo por Segovia han bastado para que el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, aceptara todas las peticiones de apoyo a proyectos de la alcaldesa, Clara Luquero y proclamara “estar deseando hacer los deberes que me ha puesto [Luquero]”. No tenía dudas: con “proyectos tan bien pensados” como los que le presentaba la alcaldesa uno no se puede resistir. Y eso antes de reunirse.

El ministro se mostró encantado con la idea de desarrollar en Segovia un Centro de creación, formación e investigación sobre el origen del teatro —sobre el papel, un laboratorio ajustado a la compañía segoviana, Nao de Amores— que se impulsará a través del Instituto nacional de artes escénicas y música (Inaem), según comprometió.

Lo del módulo cubierto de atletismo también encajaba sobradamente en la cartera ministerial. El fomento del deporte de base responde fielmente al modelo en el que “el Gobierno de España quiere profundizar y proyectar”, aseguraba el ministro antes de recitar las líneas básicas en las que quiere incidir desde Deportes: el de base, el universitario, el inclusivo y el femenino “son las líneas que debemos reforzar y mi voluntad, por tanto, es apoyar ese proyecto deportivo”.

Si, aparentemente, no costó convencer a Rodríguez Uribes de estos asuntos, que comprometiera una “colaboración” en torno al Acueducto de Segovia fue más fácil aún porque “es imposible decir que no”, en palabras del ministro, sorprendido porque “hayan pasado los años sin que existiera esa colaboración”.

“Hoy sale de aquí el compromiso del Gobierno y el Ministerio de la mano del Ayuntamiento apoyando y ayudando a esta obra universal maravillosa” aseveró a preguntas de los informadores. Otra cosa es la cuantía que podrían alcanzar esas ayudas, una concreción que tendrá que llegar “cuando definamos temas y conceptos”. No obstante, adelantó algunas ideas sobre las que basar la “colaboración”. “Podemos hacer cosas de investigación, de prevención, de lo que no se ve del Acueducto…”

Nueva Ley de Patrimonio

Rodriguez Uribes aprovechó este momento para anunciar su intención de modificar la Ley de Patrimonio ante la necesidad de actualizar e incorporar nuevos conceptos bajo el manto del término “Patrimonio”. El ministro habló del “patrimonio acuático, el inmaterial y el arqueológico” y se refirió a ellos como “la percha perfecta para colaborar con el Acueducto de Segovia, que es de Segovia, pero también de España y del Mundo”.

Las declaraciones se producían antes de la reunión de trabajo en el Ayuntamiento, aunque no ha trascendido el contenido de los acuerdos que pudieran haberse alcanzado o siquiera si existen calendarios de trabajo.

El ministro si adelanto, aunque sin detalles, que en su agenda de trabajo figuraba una nueva actuación ministerial en el monasterio del Parral y “otros asuntos” de colaboración entre el departamento y la ciudad de Segovia más allá de los planteados desde el Ayuntamiento.