13 Comments

El Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Segovia ha declarado “no ajustado a derecho” el contrato que la Concejalía de Cultura firmó con la asociación cultural Trípode para la dirección del festival de cine, Se_Cine. Además, se imputan al Ayuntamiento las costas, aunque reducidas a 750 euros, mientras que la sentencia “no es susceptible de recurso“. El PP ha anunciado una rueda de prensa para este viernes mientras que aún no se ha producido ninguna reacción desde el Gobierno de la ciudad.

En el contundente fallo judicial, que estima la totalidad del recurso presentado por el Grupo municipal popular, se apunta que la contratación se realizó sin que se hubieran aportado los correspondientes informes relevantes que exige la Ley y que no estaba acreditado tampoco que Trípode tuviera “capacidad de obrar y habilitación profesional” para poder desarrollar el trabajo que se le estaba encargando. Según el texto, no se justificó adecuadamente la contratación, no se comprobó la solvencia profesional y técnica de la asociación contratada y ni siquiera se hicieron valoraciones de los precios de mercado para los servicios contratados.

La demanda impugnaba el decreto de Alcaldía del 18 de agosto pasado por el que se aprobaba el contrato menor a la asociación cultural Muces por 14.999 euros, un acuerdo que el PP denunció por considerar que la resolución administrativa no se ajustaba a derecho, ni en el procedimiento establecido para los contratos menores —este lo era por estar cuantificado un euro por debajo del límite— ni por el hecho de haberse producido el fraccionamiento de los contratos menores “con el fin de eludir la transparencia y publicidad” y otras garantías de los contratos menores.

En su argumentación, el juez apunta a la existencia de defectos del procedimiento en diferentes aspectos como la prueba de solvencia capacidad de los beneficiarios del contrato y señala que “tanto por las declaraciones del coordinador de Cultura como por la ausencia de cumplimiento de la habilitación profesional podemos entender que se ha incumplido la obligación de la administración demandada de justificar que la adjudicataria tenía habilitación profesional para la contratación del Festival de Cine europeo.” El juez afirma taxativamente que “no existe constancia de la habilitación profesional de la asociación adjudicataria”.

El juez cree que no se cumplen los requisitos en la exigencia legal de adjuntar una justificación motivada que explique las razones por las que se entiende que en el contrato no se están alterando su objeto. “Y esta parte del informe del Coordinador cultural no cumple con los requisitos de motivación necesarios, dado que usa una fórmula estereotipada, que impide un adecuado control de las razones que a su juicio existen para entender que otros contratos menores tienen sustantividad propia que no son complementarias del contrato de dirección”.

El titular del juzgado reprocha que en la contratación no se haya sido “especialmente celoso” en este aspecto pese a que la adjudicación se hizo a la asociación Trípode Cultural “y al mismo tiempo se adjudican dos contratos menores a dos de sus integrantes (M.M. y C.B) y que algunos de los elementos del contrato son coincidentes” en aspectos como la coordinación general o la gestión de contenidos y la gestión de invitados, reflejada tanto en el contrato general como en los parciales.