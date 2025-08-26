Tras el paréntesis estival, vuelve una nueva edición de “Microteatro en la Cárcel”, una iniciativa cultural consolidada y de gran aceptación entre el público segoviano, puesta en marcha por el Ayuntamiento de Segovia, a través de la concejalía de Cultura, y en colaboración con la madrileña sala “Microteatro por Dinero”.

Los días 5 y 6 de septiembre, las celdas de la Cárcel-Centro de Creación se transformarán nuevamente en peculiares escenarios para acoger seis obras teatrales breves, buena parte de ellas marcadas por el sentido del humor, aunque también habrá espacio para el musical, el romance y el terror psicológico.

El formato se mantiene fiel a su esencia: 15-15-15, quince minutos de duración, para quince espectadores, en quince metros cuadrados. Un entorno íntimo y singular que, en palabras del concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, es “el espacio idóneo para el desarrollo de este tipo de propuestas escénicas que permiten un contacto directo y emocional entre actores y público”.

En la presentación del ciclo, Monroy ha estado acompañado por la actriz y socia de “Mircroteatro por Dinero”, Lola Baldrich, quien ha recordado los orígenes del formato en un prostíbulo abandonado del centro de Madrid y cómo más de una década después se ha consolidado como un género propio, capaz de provocar experiencias sensoriales intensas y cercanas.

Baldrich dirigirá una de las obras que se representarán en esta edición: “Mucha Mierda”, obra escrita por Nancho Novo en la que dos actrices se pelean por el amor de su vida. Junto a esta propuesta teatral, el espectador se encontrará con “Hispanical”, una divertida pieza musical que repasa algunos de los momentos más icónicos de la historia de España de la mano de un peculiar guía: Napoleón Bonaparte. “Nunca es tarde” se convertirá en un homenaje al cine clásico de Hollywood en blanco y negro con dos protagonistas de un amor imposible. Los amantes del terror psicológico podrán disfrutar con “El Manuscrito de Bárbara Duer” y en “Resort” una madre y una hija hablarán en un plató de televisión del viaje de vacaciones que cambió sus vidas. La comedia romántica “Ikigai” completa la oferta de propuestas teatrales.

Las entradas de los espectáculos están disponibles en la web de Microteatro (www.taquilla.microteatro.es/segovia), y se pueden adquirir de manera individual, por un precio de 5 euros cada espectáculo, o para el ciclo completo de las 6 obras, a un precio de 22 euros. También podrán obtener las entradas en la taquilla de la Cárcel-Centro de Creación una hora antes de que dé comienzo el primer pase, previsto para las 19.00 horas el viernes 5 de septiembre, y para las 18.30 horas el sábado 6 de septiembre.