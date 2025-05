El fotoperiodista Emilio Morenatti ha ganado este viernes el XL Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez para corresponsales o enviados especiales de medios españoles en el extranjero. Ha sido el elegido en la última reunión del jurado frente a los otros dos finalistas, Nicolás Castellano -enviado especial de la Cadena Ser- y Antonio Delgado -corresponsal de Radio Nacional de España en París desde 2021.

Morenatti (Zaragoza, 1969) creció en Jerez de la Frontera y trabaja para Associated Press. Ya había recibido importantes premios, como Pictures of The Year en 2008 y 2022, el Ortega y Gasset en 2013 o el Pulitzer de Fotografía en 2021 y el Pulitzer de Fotografía de Última Hora en 2023. Además de su capacidad para transmitir a través de las cámaras la atrocidad de las guerras, tiene el perfil de esos fotoperiodistas que se acercan a los lugares de los conflictos para poder fijarlas en las imágenes que capta y que queden para siempre en nuestra memoria colectiva.

El jurado, que ha entregado un reconocimiento a los dos premios Cirilo Rodríguez más veteranos, Diego Carcedo (1985) y Felipe Sahagún (1986) y también ha tenido un recuerdo para el corresponsal de guerra Miguel Gil en el 25 aniversario de su muerte en Sierra Leona, ha concedido a Morenatti los 8.000 euros y la Lente de la Tierra -una pieza diseñada por la Real Fábrica de Cristales de La Granja- con los que está dotado este premio, organizado por la Asociación de Periodistas de Segovia y patrocinado por el Ayuntamiento de Segovia, la Diputación Provincial de Segovia y CaixaBank.

En su discurso, Morenatti ha remarcado la importancia de ganar el Cirilo Rodríguez. “Ser un ‘cirilo’ significa muchísimo. Es abanderar estos valores que he intentado siempre llevar. Simplemente ser honesto. Cada una de las fotos que he hecho han ocurrido de verdad. Nuestro compromiso es no faltar a la verdad”. También ha dedicado el premio al pueblo palestino. “Hay algo que no estamos haciendo bien, que es sensibilizar. Voy a dedicar este premio a esos 239 periodistas muertos en Gaza y a las 50.000 personas que han perdido la vida en esta guerra”, ha señalado.

Los otros dos finalistas, Castellano y Delgado, han recibido 2.000 euros cada uno y la Lente de la Tierra. El presidente de la Asociación de Periodistas de Segovia, Miguel Ángel López, ha reivindicado el papel de los periodistas para la convivencia. “El periodismo no puede someterse a quienes de forma soterrada imponen que estás conmigo o estás contra mí. El buen periodismo es más necesario que nunca. Ir, ver y contar las cosas que pasan”, ha subrayado.