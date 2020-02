El Espinar ‘castiga’ a Palomo con plenos matutitos y Vox rompe el consenso del 8M

Sigue el toma y daca en los plenos del Ayuntamiento de El Espinar. No hay piedad. En la sesión del 27 de febrero, si el equipo de Gobierno (PP-C’s-Vox) “castigaba” a Alicia Palomo imponiendo plenos matutinos incompatibles con la actividad de la socialista como procuradora en Las Cortes, los de la oposición se lo hicieron pagar a Vox prácticamente obligándoles a romper el consenso en la declaración institucional para el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.

Cuesta creer que no hay mala fe del equipo de gobierno en la decisión de trasladar la celebración de los plenos a las mañanas del primer miércoles de cada mes. El alcalde popular, Javier Figueredo, arguye que el cambio facilitará la conciliación familiar de concejales y los cuatro trabajadores implicados, ahorrará costes (las horas extra), en tanto la emisión en streaming permitirá a los vecinos seguir el desarrollo de los plenos. Hasta ahí, suena hasta razonable, si bien Palomo recordaba que el cambio matutino deslucirá la asamblea vecinal que El Espinar celebra terminados los plenos y donde se da la palabra a los vecinos.

Explicaban tanto el de IU como los del PSOE, que puestos a modificar los horarios del pleno, primero ofrecieron adelantarlos a las 18 horas, frente al horario actual de las 20:00. Visto que tampoco, se abrieron entonces a fijarlos en horario matutino pero en cualquier otro día, especialmente lunes o viernes. Pero Figueredo los quiere el miércoles. Nada. Ofrecieron entonces los de la oposición que fuera el último del mes. Pero nada que hacer. Fuera de micro, Figueredo admite que el resto de días perjudican a los integrantes del equipo de Gobierno.

Las Cortes celebran quincenalmente pleno los martes por la tarde y en la mañana del miércoles. El primer miércoles de mes está siempre cogido, de donde, a tenor de las diferentes ofertas rechazadas, es difícil no ver en la decisión una vendetta por la tensa oposición que practica la ex-alcaldesa. “Un intento arbitrario y premeditado para que esta portavoz no pueda asistir al pleno, limitando su actividad”, acusaba Palomo. Figueredo replicaba que “todos nos quitamos horas de nuestra vida laboral y profesional”, para lindando con el cinismo, explicar que “desconocía” el régimen de celebración de los plenos autonómicos. Palomo, que no está liberada en las Cortes y cobra sobre por asistencia a pleno o comisión, deberá elegir.

¿Qué pinta Casas Viejas en esto?

Donde las dan las toman. Recordarán el tumultuoso pleno de noviembre en que los dos concejales de Vox presentaron una moción para tumbar la ley de Violencia de Género y que acabó con expulsión del respetable y broncazo. La aprobación de una moción institucional para el Día de la Mujer, el 8M, parecía una buena ocasión para templar gaitas.

Pero tampoco. Esta vez fue Jacobo Peñas, de IU, el que puso la mina en forma de una extemporánea alusión en el texto a las mujeres asesinadas en Casas Viejas en 1933. En el marco del golpe de Estado contra la CEDA hace 90 años, la pequeña localidad gaditana declaró la revolución. Al acudir los Guardias de Asalto a reprimirla murieron tres agentes, y las fuerzas gubernamentales tomaron represalias asesinando a sangre fría a 19 hombres del pueblo, dos mujeres y un niño. Capítulo negro de la historia de España donde los haya… ¿Pero era necesario sacarlo a colación en una declaración institucional de El Espinar para el Día de la Mujer?

Montserrat Sanz, de Vox, piensa que no, y accedió a aprobar la declaración si se suprimía la mención a Casas Viejas. No parece un mal trato. Pero Jacobo Peña no lo admitió por considerar el luctuoso suceso de 1933 como muy significativo de la lucha de las mujeres por la libertad. Así las cosas, Vox se abstenía, en tanto PP y Ciudadanos, escaldados de la de noviembre, hacían como que no iba con ellos y aprobaban la moción, con alusión a Casas Viejas incluida. Surrealista.

La impresión general es que en El Espinar cualquier cosa que usted diga puede ser utilizada para laminar a la oposición o al equipo de Gobierno. Nueva prueba es la enésima polémica, esta vez por cuenta de Onda El Espinar, una emisora municipal puesta en marcha en tiempos de Alicia Palomo con dos horas de emisión de lunes a viernes pero que, con el cambio de color en el Ayuntamiento, tampoco es que se despachara a machete contra el nuevo alcalde, más bien predominaba una línea apolítica de difundir actividades de la localidad. El desencuentro ahí parece ser de concepto. La radio cuesta 27.000€ año y la señal no llega a los tres núcleos. Expirado el contrato de dos años, Jesús Gascón, de Ciudadanos, negoció un cambio en los formatos, con más audiovisuales y extensión de la señal a San Rafael, Los Ángeles y la Estación, manteniendo eso sí, los dineros asignados. Desde la empresa señalaron que los números no cuadran y, expirado el periodo de adjudicación, cerraron. El cierre motivó otra nueva andanada de la oposición, con convocatoria ante el ayuntamiento. Ayer en el pleno Figueredo se comprometió a reabrir la emisora municipal tras el preceptivo nuevo concurso y habilitando señal en los tres núcleos. Se verá.