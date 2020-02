Bronca en El Espinar por el traslado de los plenos a las mañanas

La crispación parece que está lejos de atenuarse en el Ayuntamiento de El Espinar y se aventura una nueva sesión caliente en el próximo pleno. ¿El motivo? La decisión de trasladar la celebración de los plenos a las 12 de la mañana del primer miércoles de cada mes, frente al horario actual de a las 20:00 de los últimos jueves de mes.

El tripartito de PP, Vox y Ciudadanos, con el alcalde Javier Figueredo al frente, defiende la iniciativa apelando a la conciliación de la vida familiar de los ediles. “Algunas veces acabamos pasada la medianoche, además, si lo hacemos por la mañana disponemos de los técnicos en horario laboral”, argumenta Figueredo. En el extremo opuesto, Alicia Palomo, del PSOE, considera que el cambio de horas atenta “contra la conciliación laboral y el derecho de los vecinos a asistir al único acto público de la vida municipal”. Figueredo replica que está previsto en los presupuestos de 2020 una consignación cercana a los 20.000€ para implantar el servicio de retransmisión de los plenos por streaming. Asimismo, recuerda que la ley establece mecanismos por los que las empresas están obligadas a facilitar a sus trabajadores el desempeño de cargos públicos.

Actualmente, y exceptuando Segovia ciudad, la gran mayoría de los pueblos celebran plenos por la tarde. Es el caso de Cuéllar, Palazuelos o el Real Sitio. Eso evita incompatibilidades con los horarios laborales más habituales pero dado que a menudo los plenos van cargado de temas y mociones lo cierto es que terminan tardísimo, y especialmente los de El Espinar. Por otro lado, y exceptuando el Real Sitio donde suele celebrarse una suerte de asamblea vecinal a la terminación del pleno, se cuentan con los dedos de una mano los espectadores que siguen físicamente los plenos. En los pueblos pequeños rara vez hay público y en los grandes el auditorio no pasa de dos o tres vecinos y el periodista de turno.

Así las cosas los plenos matinales son una tendencia en la administración local, ahorran recursos, al inscribirse en horario laboral de los funcionarios movilizados, al tiempo que racionalizan los horarios de los ediles (¡y de los periodistas!), al tiempo que el seguimiento público se facilita a través de servicios de streaming.

¿”Guerra sucia” contra Palomo?

Pero en el caso de El Espinar hay un factor añadido. Y es que la fecha propuesta coincide con la celebración de sesión de pleno en las cortes regionales, lo que afecta de lleno a Alicia Palomo, que compagina el ser jefa de la oposición con su escaño de procuradora. En las Cortes suele haber pleno cada quince días los miércoles y martes, por lo que Palomo considera la propuesta del equipo de gobierno un atentado directo a su persona, una “maniobra mezquina” para dejarla fuera de juego. “Les hemos propuesto trasladarlo al viernes o al jueves, pero insisten en que sea el primer miércoles de cada mes”, argumenta la procuradora socialista. Figueredo replica que la compatibilidad de cargos no ha impedido a Palomo, por ejemplo, participar en las comisiones informativas de los miércoles.

¿Guerra sucia por la recogida de podas?

Y más “guerra sucia”, en forma de comunicados, esta vez a propósito del servicio de recogida de podas. Jesús Gascón, concejal responsable de Medio Ambiente y también al cargo de la comunicación institucional, colgaba en el perfil municipal de Facebook el 7 de febrero un aviso anunciando cambios en el servicio de recogida de restos vegetales a domicilio. Literalmente Gascón informaba que la previsión inicial de recoger estos residuos “una vez a la semana no se está pudiendo cumplir”, por lo que, en tanto se rediseña el servicio, y a fin de evitar acumulaciones, conminaba a los particulares que lo precisen a trasladar ellos mismos sus residuos al punto limpio.

En rigor, y al menos según los avisos a los que ha tenido acceso acueducto2.com, Gascón no dijo que se iba a suprimir el servicio de recogida a domicilio, dijo que ya no se hará con periodicidad semanal al estar desbordadopor la gran demanda del mismo así como por “los abusos y mala praxis de algunos vecinos”, en tanto ofrecía una alternativa a los posibles afectados.

No obstante, no pocos vecinos interpretaron el mensaje como un anuncio de paralización del servicio, porque el redactado es ciertamente confuso. El 18 de febrero, el PSOE lanzaba un comunicado al respecto lamentando “la supresión unilateral del servicio” y acusaba al consistorio de beneficiar a la empresa concesionaria. Recogido por algunos medios la denuncia socialista, al día siguiente Gascón colgaba en su perfil personal un desmentido (se le veía a él junto al camión pluma que recoge los residuos) señalando que el “servicio no se ha paralizado. Es otra mentira más de la Agrupación Socialista de El Espinar en sintonía con su partido”, decía el de Ciudadanos.,

No obstante, desde el PSOE mantienen la acusación, y explican que a tenor del impacto alcanzado por su denuncia Gascón ha matizado ahora su primer aviso e incluso sustituido otra información similar en el bando móvil donde explícitamente se hablaba de paralización del servicio.