El Camino de la Piedad cortado dos semanas por obras en el firme

La Concejalía de Obras y Servicios iniciará este martes, 19 de agosto, las obras de reparación del bache ubicado en el camino de la Piedad, unos trabajos cuya duración se prolongará durante dos semanas.

La actuación obligará al corte total del tráfico y peatonal en la citada calle y afectará también a los accesos y salidas a los garajes, que deberá realizarse a través de la calle Velódromo, en sentido ascendente, para entrar en la calle en obras. Estos cambios provisionales estarán debidamente señalizados.

La avería que ahora se resuelve es un blandón de grandes dimensiones en la calzada que ha causado que cediera un pozo de alcantarillado.