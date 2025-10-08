El Burger Fest regresa a Segovia y volverá a llenar el Paseo del Salón de hamburguesas gourmet, música y ambiente gastronómico. La cita se celebrará desde hoy 8 al 13 de octubre, con entrada gratuita y acceso permitido a mascotas.

El festival reunirá a varios food trucks especializados en hamburguesas de toda España, con propuestas que van desde las recetas clásicas hasta opciones más innovadoras. Habrá variedades de carnes, maduraciones, hamburguesas veganas y sin gluten, además de acompañamientos y cervezas artesanas.

La programación incluirá también música en directo, sesiones de DJ y una zona de descanso con mesas y sillas para disfrutar de la jornada en familia o con amigos. Durante el certamen, el público podrá participar en la elección de la mejor hamburguesa del evento.

En la anterior edición reunió a miles de personas en torno a la gastronomía callejera de calidad, consolidándose como una de las citas gastronómicas más esperadas del otoño en Segovia. El festival mantiene su carácter abierto, gratuito y pet friendly, y se presenta como una oportunidad para disfrutar de la cocina urbana y el ocio al aire libre en el Paseo del Salón.