El Ayuntamiento prepara visitas populares al edificio del Cat que está “a falta de rematitos”

El Ayuntamiento de Segovia ya tiene terminado el edificio del Cat, aunque la alcaldesa de Segovia sigue siendo prudente porque no se sabe si “cuando hagan pruebas podrá salir alguna deficiencia”. No obstante, según Clara Luquero se pueden dar por finalizadas las obras y en el edificio de la media cúpula ya sólo “quedan rematitos, probar el funcionamiento de los equipos y la limpieza a fondo”.

¿Y qué hacer con un flamante edificio terminado que aún no se sabe cuándo ni con qué empezará a tener actividad ? Pues habilitarlo para las visitas. Están invitadas las “empresas que mostraron su interés”; el tejido empresarial local, las directivas de las asociaciones de vecinos y los ciudadanos que a título personal quieran conocer según dijo Luquero dibujando lo que parece que será un verano con gran trasiego de gente en torno al edificio tras años de obras con constantes e importantes sobrecostes e infinidad de parones y vicisitudes.

Sólo se invoca a Indra

A la vez que los curiosos que quieran conocer “lo que se ha construido con los recursos de los ciudadanos” pasarán por allí las deseadas empresas que se espera que sean generadoras de empleo e iniciativa tecnológica, aunque según lo explicó la regidora no parece haber un calendario de acción inmediata. En estos casos siempre se menciona una sola firma: Indra, a la que se alude como el imán que atraerá inevitablemente a otras empresas punteras en tecnología, aunque de momento el mensaje no suena a acciones inminentes: “Vendrán responsables de Indra a ver cómo ha quedado”, dijo sin ímpetu.

Si esa es la locomotora, del resto de las empresas lo que pudo decir es que “las grandes han mantenido su interés” y de “las pequeñas tecnológicas que en su momento hicieron su solicitud” pocas cosas que “en este tiempo de pandemia no he tenido personalmente la oportunidad de tener contacto directo, aunque lo reanudaremos ahora”, relató Luquero. Además, no es conveniente rechazar nada, que “hay empresas que tienen cuatro empleados pero que son punteras en su sector”.

Tampoco fijó plazos y los periodistas sólo lograron un “espero que si” a la pregunta de si será en este año cuando el edificio se llene de actividad. “No hay fechas pero va muy bien. No nos falta tanto y estamos en el punto y final”, concluyó.