El Ayuntamiento de Segovia ha ordenado la movilización de seis bomberos y material del Parque de Segovia para su inmediata incorporación a los dispositivos que luchan contra los incendios declarados en de Castilla y León, concretamente a la zona de León.

El dispositivo, cuya puesta en marcha y partida se ha fijado a las 19.00 horas de la tarde de este 18 de agosto del Parque de Segovia, donde han sido despedidos por el alcalde de la ciudad, José Mazarías, está formado por seis bomberos profesionales de la plantilla segoviana (un cabo y cinco bomberos), junto a tres vehículos: un camión nodriza de 13.000 litros, un todo terreno Toyota Land Cruisser y un vehículo Unimog con motobomba con capacidad de 3.300 litros.

Los vehículos transportan además todos los elementos necesarios de protección individual, utillaje especializado, herramientas y equipos de comunicación e iluminación.

Estos efectivos llegarán esta noche a su destino, el punto de recepción de medios de intervención de la Junta de Castilla y León, en el parque de bomberos de Ponferrada, y trabajarán en la zona que les sea designada desde primera hora de este martes. Permanecerán allí hasta última hora de la tarde del próximo jueves, cuando regresarán a Segovia y serán relevados, si entonces es aún necesario, por un nuevo contingente, ya que la intención del Ayuntamiento es “mantener este apoyo de refuerzo mientras que sea necesario para acabar con esta desgraciada oleada de incendios”, según ha explicado el alcalde, José Mazarías.