El Ayuntamiento descarta retrasos en el derribo del antiguo parque de bomberos

Posted By on 18, Sep, 2025

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha asegurado que la demolición del antiguo parque de bomberos no está paralizada y que la empresa adjudicataria cumple los tiempos previstos en el contrato.

“La empresa ha cumplido todos los plazos para la firma del contrato, ya está firmado y ahora tiene el plazo que le corresponde para ejecutar”, explicó el regidor en rueda de prensa. Reconoció, no obstante, que hubiera preferido que los trabajos se desarrollaran durante el verano. “A mí me hubiera gustado que la demolición de los edificios de bomberos se hubiera realizado en verano, no cuando el curso hubiera empezado. Pero los plazos de las empresas son ellos los que los gestionan y están dentro de los que tienen que cumplir”, señaló.

Author: Redacción

