El Ayuntamiento defiende una inversión de 250.000 euros en la mejora de los colegios

El Ayuntamiento de Segovia, a través del área de Educación y Juventud, ha destinado este año 250.000 euros a la realización de diversas actuaciones en varios centros educativos del municipio, con el objetivo de “mejorar la accesibilidad, la seguridad y el estado general de las instalaciones”. De esta cantidad, ya se han invertido 150.000 euros en trabajos ejecutados, y el resto se destinará a las intervenciones previstas hasta el mes de diciembre.

Aprovechando el periodo vacacional se han llevado a cabo las actuaciones de “mayor envergadura” en el CEIP Eresma, el Fray Juan de la Cruz y Martín Chico.

En el CEIP Eresma se ha renovado la red de saneamiento en el patio de primaria y en la zona de infantil, atendiendo así a “una demanda del centro que se remontaba a hace más de ocho años”. Además, se ha pavimentado el aparcamiento y se ha “mejorado la accesibilidad” con la construcción de una rampa lateral, completando un recorrido accesible al edificio principal.

En el CEIP Fray Juan de la Cruz se ha renovado completamente el pavimento exterior en la entrada principal del colegio, se han instalado nuevos sumideros y se ha aplicado una nueva capa impermeabilizante con “materiales de alta resistencia”. Asimismo, se han rehabilitado los muros de cerramiento del recinto escolar, con un saneamiento integral y pintura exterior. En el colegio Martín Chico, ubicado en el barrio de San Lorenzo, se han pintado todas las instalaciones. Los trabajos han incluido el raspado y limpieza de superficies, la reparación de paramentos y el lacado y esmaltado de carpinterías metálicas y de madera; además, se ha cambiado el firme del patio infantil.

Durante estos meses, también se han realizado labores de pintura en el comedor del CEIP Nueva Segovia, en varias aulas del Centro de Adultos “Antonio Machado” y en el colegio Santa Eulalia.

Intervenciones hasta finales de año

Hasta el mes de diciembre, la concejalía de Educación y Juventud va a realizar actuaciones en los CEIP San José, Martín Chico, Diego de Colmenares, el CRA El Encinar (Fuentemilanos) y la Escuela Infantil La Senda.

En el caso del Martín Chico, en la zona de acceso a Infantil, se eliminará un escalón y se reparará la evacuación de aguas pluviales “facilitando la entrada de carritos y sillas de ruedas”. En el CEIP San José, se intervendrá en el acceso peatonal por la Avenida de la Constitución, donde actualmente una pasarela con petos laterales supone “un riesgo por la diferencia de altura sin la debida protección”. Además, se eliminarán barreras arquitectónicas en el acceso desde el patio de juegos y se reparará la junta de dilatación del patio, “actualmente deteriorada y con riesgo de caídas”.

El CEIP Diego de Colmenares será objeto de una “intervención integral” centrada en la renovación de sus accesos, la seguridad estructural y la modernización de sistemas. Se sustituirán tanto la puerta principal como las puertas de acceso al patio, “en avanzado estado de deterioro y con problemas de funcionalidad y seguridad”. Las nuevas puertas contarán con “materiales resistentes y diseño moderno, facilitando un uso más eficiente y seguro”.

También se procederá a la rehabilitación estructural del balcón situado sobre la entrada principal, cuya base muestra corrosión y pérdida de material. Se realizarán trabajos de limpieza, sustitución de piezas dañadas y aplicación de tratamientos protectores.

Además, se implementará un nuevo sistema de alarma de grado 2, con conexión directa a central de alarmas y “tecnología actualizada”. En cuanto a la instalación eléctrica, se renovarán las luminarias de emergencia en mal estado y se actualizará la documentación técnica, “garantizando la legalización y seguridad del sistema”.

En el Domingo de Soto se va a intervenir en el patio de infantil, cuyo pavimento “se encuentra deteriorado por el paso del tiempo”, y se pretende cambiar por losetas de caucho. Asimismo, se renovarán los sistemas de sombra, que están “obsoletos e inutilizables”.

En el colegio de Fuentemilanos, perteneciente al CRA El Encinar, se llevará a cabo la reparación estructural de una de las pilastras de mampostería que sostiene la cubierta del edificio. Esta presenta un “grave deterioro” en su base, con “riesgo de pérdida de sección”, tal como recoge el expediente técnico correspondiente. Asimismo, se procederá a la limpieza de canalones y recolocación de tejas.

Por último, en la Escuela Infantil La Senda, las actuaciones se centrarán en la impermeabilización de una parte de la cubierta plana, la revisión de sumideros y la reparación de daños por humedad en el interior del edificio, especialmente en la sala multiusos y zona del office. Estas filtraciones han provocado manchas, eflorescencias y daños en falsos techos y muros, requiriendo “una intervención urgente”.