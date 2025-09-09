El Ayuntamiento da la bienvenida a cuatro administrativas

Esta mañana, el alcalde de Segovia, José Mazarías, ha presidido el acto en el que cuatro nuevas funcionarias del Ayuntamiento han tomado posesión de sus respectivas plazas en distintas áreas municipales. Se trata de cuatro nuevas administrativas de Administración general que pasarán a desempeñar su labor en el servicio de Medio Ambiente, en el área de Gestión Tributaria y en el de Obras.

Durante el acto, el alcalde ha felicitado a las cuatro trabajadoras por haber superado el proceso selectivo por oposición libre y ha destacado su compromiso con el servicio público. El regidor segoviano ha agradecido su dedicación y las ha animado a seguir trabajando con el mismo empeño para mejorar la vida de los segovianos. Asimismo, Mazarías ha subrayado el interés del equipo de gobierno por seguir reforzando la estructura municipal, en busca de una administración más eficiente, capaz de prestar un servicio de calidad a todos los vecinos y vecinas de Segovia.

El acto ha contado también con la presencia del concejal de Sostenibilidad Ambiental, Salud Pública, Participación y Festejos Patronales, Gabriel Cobos, y de la secretaria accidental, Esther Gómez.