El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy el anuncio de la convocatoria para cubrir nueve plazas de agentes del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Segovia. A partir de mañana, 3 de septiembre, los interesados disponen de un plazo de 20 días naturales para presentar la correspondiente solicitud.

Estas plazas pertenecen a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y se cubrirán mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Los sucesivos anuncios relacionados con este proceso se publicarán conforme a lo establecido en las bases reguladoras de esta convocatoria que se encuentran publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del pasado 25 de agosto de 2025.

Para más información, los interesados pueden consultar el Boletín oficial de la Provincia (https://www.dipsegovia.es/documents/39512/6df2f396-5dbc-2030-59a9-b3a51ca73011) o la página web del Ayuntamiento de Segovia.

El Ayuntamiento continúa reforzando la plantilla municipal con el objetivo de mejorar el servicio que presta al ciudadano.