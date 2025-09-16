free web stats

El Ayuntamiento bombea agua desde Madrona para solucionar la turbidez en varios barrios

Posted By on 16, Sep, 2025

El Ayuntamiento de Segovia ha comenzado a bombear agua potable desde los acuíferos de Madrona con el objetivo de solucionar la alteración en el color del agua que en los últimos días ha llegado a varios barrios de la zona baja de la ciudad. Entre los afectados se encuentran Santa Eulalia, El Salvador, San Millán, San Lorenzo, Cristo del Mercado, Santa Teresa–Puente de Hierro y el Recinto Amurallado.

Según explicó el Consistorio, el origen del problema se debe a un aumento puntual de los niveles de hierro en la toma de cabecera situada en el embalse del Pontón Alto. Pese a esta circunstancia, los niveles de turbidez del agua “se mantienen dentro de los parámetros establecidos y no suponen riesgo para la salud”.

El Servicio Municipal de Aguas realizó mediciones tanto en el Pontón Alto como en distintos puntos de la red de distribución para localizar el origen de la incidencia. Una vez detectada la causa, se activó el bombeo desde Madrona, medida que permitirá que el agua recupere su color habitual a lo largo de las próximas horas.

Además, el Ayuntamiento, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Duero, llevará a cabo estudios para determinar con exactitud el motivo del aumento de hierro en el agua del embalse.

El Consistorio ha pedido disculpas a los vecinos por las molestias ocasionadas y ha asegurado que mantendrá informada a la ciudadanía sobre la evolución de la situación a través de sus canales oficiales.

