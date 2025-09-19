El Alcázar abre sus puertas a las visitas nocturnas este otoño

El Alcázar de Segovia vuelve a convertirse este otoño en escenario de historia, música y emoción con dos experiencias nocturnas que permitirán al visitante recorrer la fortaleza de una forma excepcional: Confidencias de una reina, los secretos de Isabel e Historias y leyendas de los habitantes del Alcázar.

Los secretos de Isabel

Tras el éxito de ediciones anteriores, en las que se agotó todo el aforo en pocos días, esta visita teatralizada regresa con cuatro únicas sesiones los días 20 de septiembre y 19 de octubre (20:45 y 22:15 h). Bajo la tenue luz de la noche, una dama de la corte —amiga íntima de Isabel— conduce a los visitantes por los rincones más ocultos del palacio, desvelando confidencias y secretos de la reina en el siglo XV.

La visita teatralizada está conducida por Teresa Cunillera, asesora histórica de la serie Isabel (TVE), y cuenta con el acompañamiento de José Escudero y María Eugenia Parejo, que interpretan piezas del Cancionero de Palacio con instrumentos históricos. La fortaleza se transforma así en un escenario vivo que combina historia, anécdotas en una atmósfera envolvente.

Habitantes del Alcázar

Los viernes 26 de septiembre y 10 de octubre el Alcázar se estrena, asimismo, una nueva propuesta a las 20:15 h. Se trata de una visita temática de 80–90 minutos de duración que recorre once estancias del Palacio Real y de la Torre del Homenaje, incluyendo espacios de acceso restringido como la Sala de Artillería y la Sala de la Renuncia.

Con un aforo de 25 personas y guiada en español, la experiencia ofrece curiosidades sobre personajes históricos vinculados al Alcázar y revive las leyendas que han dado forma a la memoria de la fortaleza.

Las entradas para ambas visitas estarán a la venta exclusivamente en la web oficial: www.alcazardesegovia.com