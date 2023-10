En los prolegómenos del inicio del actual curso escolar, el sindicato de enfermería de Segovia reivindicó la figura de la “enfermera escolar” en todos los centros de enseñanza como una parte más del equipo educativo con el objeto de generar entornos más saludables y seguros en la detección de problemas de salud mental, trastornos de la conducta alimentaria, adicciones, violencia o discriminación por razón de género, bullying… Una propuesta encomiable que da respuesta de una forma parcial al gran reto en materia de educación para la salud que tiene el sistema educativo español.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó hace muchos años que la salud de cada persona está estrechamente vinculada con lo que denomina determinantes de la salud: la biología humana, el medio ambiente, los estilos de vida y el sistema sanitario. En la reducción de mortalidad se atribuye a los estilos de vida el 50 por ciento, y al sistema sanitario el 10 por ciento. El paso de los años no ha modificado de forma sustancial la asignación de recursos económicos destinados a cada determinante, distribuyéndose cerca del 90 por ciento al sistema de atención sanitaria, y menos del 3 por ciento a los estilos de vida. Steven Pinker, en su libro, “En defensa de la Ilustración”, nos recuerda que los grandes avances en materia de mortalidad han ido inexorablemente ligados al desarrollo social y a la salud pública.

La etapa de educación infantil y primaria (0 a 12 años) es clave en la educación de la salud. Los niños pueden conocer y apreciar su propio cuerpo y contribuir a su desarrollo aceptando hábitos de salud y bienestar que les permitan percibir las repercusiones de determinadas conductas sobre su salud y calidad de vida. También en secundaria (12 a 16 años), en la que el conocimiento del funcionamiento del propio cuerpo les puede permitir valorar los beneficios que suponen hábitos del ejercicio físico, de la higiene y de una alimentación equilibrada, así como llevar una vida sana. Su despliegue supone una importante inversión para la salud de cada persona y también para el Sistema Nacional de Salud en términos de coste-beneficio.

Sobre estas premisas es difícil entender que el sistema educativo español no disponga tanto en Educación Infantil, como en Primaria y Secundaria, de un programa y tiempo reglado semanal de formación para la promoción, prevención y educación de la salud de los niños y adolescentes. Una enseñanza que debiera ser impartida por profesionales de la salud vinculados al centro de salud de su zona básica, atendiendo de forma especial al Diagnóstico de Salud de cada ámbito, y, por supuesto, coordinada con el desarrollo de la formación de cada centro educativo. Los centros de enseñanza son lugares dónde las intervenciones de promoción de la salud son muy rentables. No obstante, no se puede esperar que solucionen los problemas de salud y sociales aisladamente.