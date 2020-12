9 Comments

Lo mismo son las películas estas que pone Antena3, todas con fondo de Navidad de la ñoña y guiones por los que quizá sería bueno estudiar penas más duras en el código penal para determinadas agresiones. O quizá es lo que pesa el aire, que está como denso y genera tristeza. Qué quiere, estoy tan raro que lo mismo me da por ponerme a contar cuentos en público o por pedir a los concejales que sean suaves en los discursos durante los plenos con una mueca que recuerda al programador de la cadena televisiva esa. Por cierto, el pleno de marras era ese extraordinario, necesario para reparar un error técnico en Urbanismo…

Lo cierto es que no me reconozco, que yo en esta época suelo estar alegre. Pues nada: he discutido con el camarero de un bar detodalavida porque sus 15 clientes estaban sin mascarilla, les colgaba de una oreja o hacía de babero; con un amigo que me contaba su Nochebuena en la que se juntaron 11 de dos familias que a mi me ha parecido una cosa intolerable; y hasta con un señor que, en mitad de un prado en el que sólo estábamos él y yo, paseaba a su perro y no llevaba la mascarilla puesta (el señor, no el caniche). Menuda bronca, chico.

La culpa la tiene trabajar en estos días y seguir viendo el parte diario de los datos oficiales de contagios y riesgos —aquí dejo espacio a los negacionistas para que metan su cuña sobre lo falso de la pandemia y sus cifras, que ya le digo que no rehúyo una buena discusión navideña— y que no se me quita ese repelús de recordar hospitales y morgues llenas.

Y ni siquiera le puedo echar un rezo desesperado al niño de un Belén porque no soy creyente. ¿Qué pasa? Yo lo que celebro son las saturnales y luego el solsticio de invierno que es lo más pagano que se me ha ocurrido. Y, además, si quiero celebro la Navidad como tal sin necesidad de entrar en contradicciones, que también me han mandado una felicitación los de Podemos con un expreso “Feliz Navidad” y la de IU presenta un Rey mago compartiendo un cohete con un cosmonauta ruso con estética comunista, hoz, martillo y estrella de cinco puntas, sobre la que Ángel Galindo escribe en redes sociales otro “Feliz Navidad”. Bueno, en vez de aplicarse la acepción de la Rae referida al nacimiento de Jesucristo pueden aplicarse la que dice que es el “tiempo entre Nochebuena y la festividad de los Reyes Magos” y ya está: de izquierdas, pero respetuosos con las tradiciones. Apañado. Ya se lo recordaré cuando llegue lo de la Fuencisla, San Roque o alguna así y se hagan los remolones en la puerta del templo de turno. Caramba, lo que me gusta discutir.

Dicen que para los próximos días vienen los regalos buenos en forma de vacunas eficaces —¡coña! Otro hueco para los negacionistas— y ya me he metido en otra pelea con uno de Sanidad. Yo le digo que la foto de la señora de Palencia va a ser muy plástica pero que me juego mi bolsa —trabajando en este periódico comprenderá que no hablamos de una cantidad menor, sino más bien indecente— a que eso de vacunar a razón de dos residencias diarias no ocurrirá hasta el año que viene.

Lo que me gusta de este espectáculo es eso de las largas filas de vehículos militares y luego policiales protegiendo los cargamentos y los refuerzos de seguridad en los puntos de destino que salen en la tele… Ya verás como para esto a los de Sanidad si les da tiempo a fabricar un bunker acorazado de los buenos y no ese que se pide para que la radioterapia pueda recibirse en Segovia. Expectante ando ante la película —la emitirá Antena3 a las cuatro de la tarde, un sábado de febrero o así y a traición— que cuente un gran golpe de robo de vacunas. No me la pierdo.

El tipo me colgó el teléfono y eso que era la tarde previa a Nochebuena, otro día de esos que andaba mohíno pero, en el fondo, satisfecho porque el personal estuvo a la altura y decidió no montar aglomeraciones ni superfiestas en la plaza Mayor, eso si, ayudados por la presencia de montones de policías locales y dos (si he dicho dos) patrullas de la Policía Nacional.

Qué si, que escribo todo esto desde la morriña, que en mi cena de Nochebuena no ha estado mi cuñado dispuesto a encabronarme hasta límites insospechados fardando de su coche nuevo de 100.000 euros; sus ascensos en la empresa o la perfección de sus hijos, los repelentes de mis sobrinos, siempre repeinados como si les hubiera chupado una vaca. No se ha bebido la mitad de mi botella de whisky favorito y, qué quiere, a mi así no me ha sabido bien la copita que me he puesto al final para mi solito y que el día 25 seguía sobre la mesa casi entera. Puñetas, echo de menos a mi cuñado… ¡Y hasta a a mi suegra! Menuda Navidad. A ver si la próxima puede venir y nos pegamos una o dos buenas discusiones a voces que podamos terminar con unos abrazos, como debe ser.

Pase felices días.