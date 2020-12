El ayuntamiento ha celebrado este 23 de diciembre el “pleno del error” de Urbanismo, una sesión extraordinaria convocada para solucionar un descuido de calado de los técnicos municipales —la responsabilidad política en este caso es indirecta y se ciñe a la aparente falta de presión de la concejala sobre su equipo de trabajo, que no es poco— en un asunto tan delicado como el inicio de procesos de expropiación.

Hay ejemplos sobrados en la historia reciente de la ciudad de las nefastas consecuencias de ejecutar expropiaciones u ocupar bienes sin cumplir estrictamente la legislación así que la corrección del fallo era obligada y encima a la vista de todos. Los socialistas optaron por aplicar aquello de que es mejor una vez roja, que ciento colorada así que le tocó sonrojarse a la edil Clara Martín que, dócil, se sometió a la prueba, reconoció la necesidad de dotar el proceso expropiatorio de seguridad jurídica e incluso que la actuación correctora llegaba “tarde” pero, “hay que cumplir los convenios”, acertó a excusarse ante la bancada de PP y Cs, sumamente belicosos en una sesión que resultaba pintiparada para insistir en la crítica habitual y con ejemplo práctico sobre los “lentos ritmos” de trabajo, la “dejadez” y la “falta de criterio” del Gobierno local.

Curiosamente, en un pleno en el que el punto de partida era el reconocimiento de un error de calado, con la asistencia presencial vetada a público y periodistas por la seguridad obligada ante la covid, se dio la circunstancia de que la transmisión telemática de la sesión se quedó sin sonido por algún extraño problema técnico que no fue posible solucionar en una hora. Vamos, que los debates no se oyeron por el único canal que podía llegar directamente al ciudadano y los informadores. El apaño de melonar llegó cuando ya se llegaba por la segunda ronda de intervenciones, cuando se optó por transmitir a través de la cuenta municipal de Facebook con un teléfono y el sonido tomado al aire. No debería haber lugar a las susceptibilidades porque la técnica, a veces, falla, aunque lo hiciera justo en la sesión de menos lucimiento para el Gobierno municipal de lo que va de mandato. Cosas que pasan, ya digo.

La secretaria municipal, justo antes de la votación, abrió turno de consultas sobre esta eventualidad y qué hacer para cumplir con la obligada difusión pública de los debates. Se habló de extractar por escrito las “mejores jugadas” de cada portavoz para pasarlo a las redacciones y hasta de la remota posibilidad de repetir la sesión que hizo que más de uno se removiera en su escaño.

Al final todos de acuerdo: valía lo emitido por Facebook y mientras se oía de fondo al popular, José Luis Huertas, haciendo el chascarrillo: “al final la culpa es de los técnicos”, la funcionaria mandaba votar y se registraba la abstención de todas las formaciones salvo las de PSOE e IU, claro, que sacaron adelante el acuerdo corrector que ampara que la alcaldesa inicie el proceso expropiador de marras con el permiso del pleno.

Votos iguales, criterios distintos

Así que los espectadores se quedaron sin oir el bronco debate de los portavoces de Cs y PP, Noemí Otero y Pablo Pérez, que no perdieron la ocasión de acusar al Gobierno municipal de actuar con precipitación y de no haber avanzado un milímetro para mejorar el funcionamiento de Urbanismo pese a aquella auditoría que reflejaba carencias de libro en el departamento, o la “partición” en dos del Área, supuestamente para su mejor gestión. “Les invito a que suban a Urbanismo y se enteren de lo que supone la gestión urbanística”, se defendía como podía la titular del Área en lo que pareció un clarificador reconocimiento de las dificultades que tienen en su trabajo de la carretera de Palazuelos.

La otra parte de la disputa en los debates no afectaba a PSOE e IU. Esta era entre Podemos, PP y Cs, aún ajustando las cuentas por la moción podemita del último pleno a cuenta de los sueldos de los concejales. Los de la oposición volvieron a lanzar dardos contra el socio eventual del Gobierno a cuenta de las dietas generadas por la sesión de este miércoles y la comisión de Urbanismo previa, mientras Guillermo San Juan se revolvía proclamando que donaría los 320 euros que le corresponden a “iniciativas sociales” que no especificó mientras invitaba a sus oponentes a hacer lo mismo. El popular Pablo Pérez volvió a acusarle de hacer populismo: “Los donativos que se hacen públicos son marketing”, espetó a San Juan.

Pese a votar exactamente igual que PP y Cs y que San Juan también hizo crítica, aunque suave, al “grave error” de Urbanismo, acabó su discurso haciendo un requiebro para revestirse con una pretendida pátina de responsabilidad poniendo sobre la mesa una disyuntiva: “o intentar ser parte de la solución, o intentar sobreactuar para aumentar la crispación y seguir utilizando cualquier cosa como arma arrojadiza contra el adversario político, una imagen pésima para el último pleno del año”. Se supone que su opción era la de la primera parte y la de PP y Cs la segunda.