4 Comments

Hablo con los chicos del instituto y me sorprende la escasa información y pocas ganas -en general- que hay sobre el cribado que se avecina. No son uno ni tres los que preguntan que cuánto hay que pagar. Otros, informados de que es por prueba nasal, ponen mala cara… “Ah, eso no”. Felizmente algunos que ya lo han pasado dicen que doler no duele, que molesta, eso sí (claro, se trata de meterte un palito por la nariz, ni más ni menos). En definitiva, frente al voluntarismo de la gente “más mayor”, bien concienciados y predispuestos, veo a los adolescentes y jóvenes poco proclives. Y es vital que lo estén.

En La Lastrilla, sobre una estimación inicial de 2.000 se terminaron analizando 1.613 narices, un 20% menos de las previstas, y una tasa de positividad del 1.8%. Porcentajes similares a los cosechados en Cuéllar. Eso quiere decir 106 potenciales contagiadores fuera de las calles. Podrían ser más.

Extrapolando a Segovia estos porcentajes tendríamos que la prueba de los próximos días debería saldarse con 400 asintomáticos diagnosticados. Piénsenlo bien, a poco que nos movamos podemos sacar de las calles de una tacada a 400 tipos hoy por hoy susceptibles de contagiar. No es una victoria definitiva -ni mucho menos- contra el virus, pero desde luego una alta participación sería un gran paso para bajar radicalmente esa pared más que curva que se ha instalado entre nosotros.

Considerando que los asintomáticos se concentran especialmente entre la población joven, decía, que es vital convencerles de que vayan al Pedro Delgado. En el fondo toda epidemia tiene mucho de asumir una responsabilidad personal en aras de un éxito colectivo. No son Illa ni Mañueco los determinantes, ellos deben velar porque la sociedad disponga de los mejores recursos en función de lo disponible, somos cada uno de nosotros. Es una cuestión de civismo.

Pero es un civismo con premio. Les digo a los chicos que que en verano nos quedemos sin playa, confinados a las 10 en casa, sin bares ni verbenas, depende mucho de lo que hagamos ahora. Que muchísimas familias segovianas no aguantarán el estrago económico de otro verano sin apenas turismo ni actividades de ocio o culturales de las que dependen sus economías. Que espabilamos o lo mismo el invierno 2022 estamos sin calefacción. Que es mucho lo que nos jugamos. Que la miseria, que ya ha arrasado con tantos, nos acecha. Y en nuestra mano está tomar ahora la iniciativa.

Y para terminar: vale ya de criminalizar colectivos. Evidentemente en toda pandemia encontrarán ejemplos de vandalismo social. Pero para nada han sido la norma estos largos meses de mascarilla y gel. Que yo a mis más que cincuenta me quede en casita los viernes no tiene ni mérito, que lo haga un chaval en la flor de la vida, es otro cantar… ¡y los más lo hacen! Más considerando que la gran mayoría de contagios se producen en encuentros familiares caseros, donde nos relajamos, estamos varias horas de cháchara y el saloncito se queda abarrotado de aerosoles. No en las escuelas, no en los bares, no en los teatros… Es este estilo de vida tan social y familiar nuestro, el clima y -también- la fatalidad lo que nos tiene contra las cuerdas. A partir del sábado tenemos una oportunidad de oro para contratacar. Depende de nosotros y solo de nosotros.

Solo cumpliendo nuestra parte podremos exigir a la “autoridad sanitaria” que sea previsora, que desarrolle más cribados, más rastreos, que a medida que vayan llegando las vacunas -en cuentagotas ahora en Europa por la aún incipiente capacidad productiva de los laboratorios- lo tengan todo listo para pasar página lo más rápido que se pueda. Una hora de cola ahora pueden ser muchos menos días de confinamiento mañana. ¡Hay que echarle narices al virus!