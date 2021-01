El pabellón 11 de julio de La Lastrilla acogió el 16 un cribado masivo, el cuarto que se realiza en Segovia tras los habidos en Sepúlveda, Sacramenia y Cantalejo. La prueba se zanjó con 1.623 participantes de los que han dado positivo 30, todos ellos asintomáticos.

Es un 1.8% de positividad, un porcentaje en la línea de verificado en Cantalejo y Sacramenia (en Sepúlveda el porcentaje superó el 4%) justo el día en que en La Lastrilla se declaraban 3 nuevos brotes.

Respecto a la participación, es algo más baja de la prevista por la Gerencia de Sanidad en Segovia. A la prueba estaban llamados sobre 3.500 vecinos mayores de 12 años y que no hubieran sido diagnosticados de covid. Se esperaba superar los 2.000. A la hora de la verdad, y a pesar de la más que razonable organización del cribado, se presentaron en cuatro franjas horarias (asignadas por letras alfabéticas del apellido) 1.613. Todos los negativos recibirán un SMS en las próximas 48 horas informándoles de que no han dado muestras de anticuerpos. Los 30 que sí ya han sido notificados telefónicamente por el equipo de rastreadores de Atención Primaria y deberán mantenerse en confinamiento hasta verse libres de virus.

Cribado en La Lastrilla, donde registra una tasa a 14 días de 1.207.

Más cribados a la vista

Dirigidos por Elsa Ruiz, coordinadora de cribados, Luis González, responsable de Atención Primaria, y el propio delegado de la Junta en Segovia, José Mazarías, seis equipos de extracción tomaron muestras naseofaríngeas durante 9 horas ininterrumpidas, de 9:00 a 18:00 Trece efectivos de Protección Civil supervisaban el estacionamiento de vehículos y dirigían accesos y salidas al polideportivo.

Un operativo que todo indica se repetirá en algunas localidades segovianas. Al respecto Mazaría explicabas que tres son los parámetros que, básicamente, se manejan para ordenar la medida: tasa de positividad en las pruebas PCR, tasa de contagios a 7 días y el porcentaje de trazabilidad de los brotes. Ya hay varias localidades en estudio. Tanto Cuéllar (en situación crítica) y La Granja (algo mejor), ya han solicitado formalmente proceder al cribado. Desde Segovia capital (en situación más compleja si cabe que La Lastrilla) también se ve con los mejores ojos el impulso a los cribados.

Poniéndose el EPI.

Los Álvarez serán los primeros

Pero no es fácil. En La Lastrilla, en un día radiante, la buena coordinación entre equipo de extracción y Protección Civil redundó en un proceso rápido. “Hemos tardado veinte minutos de cola y una vez dentro es rapidísimo, cosa de cinco minutos. Te toman los datos, esperas un minuto y te sacan la muestra. No duele pero es desagradable”, explicaba una vecina.

“No duele pero es desagradable“, era el comentario más extendido. También la rapidez del proceso. Sin embargo el tiempo de espera se iba complicando a medida que se solapaban las letras. Y es que divididos en cuatro franjas en función de la letra del apellido, los primeros, los Álvarez y compañía, son los que lo tuvieron mejor. Antes de las nueve ya había vecinos haciendo cola, eran los de las primeras letras. Sin embargo, no faltaban Cuesta y Castro que a poco de las once entraban en la cola, para entonces ya tenían a los Fernández más puntuales por delante y con los García llegando en bloque. Este solapamiento de letras produjo que las colas fueran en incremento, un aspecto que debe considerarse, especialmente si, como todo apunta, se ordenan cribados en zonas de salud que multiplican, y por bastante, la población de La Lastrilla.