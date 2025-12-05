Heridas dos mujeres tras chocar dos turismos en Zamarramala

Dos mujeres resultaron heridas este miércoles tras una colisión entre dos turismos en el kilómetro 2 de la CL-607, a la altura de Zamarramala. El incidente se registró a las 21:19 horas, cuando una llamada al centro de emergencias 1-1-2 alertó de que una de las ocupantes permanecía inconsciente y atrapada en el interior del vehículo.

El 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Segovia, Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía, además de movilizar una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico de Sacyl.

En el lugar, los equipos sanitarios atendieron a dos mujeres: una de 26 años, que fue trasladada en UVI móvil al Complejo Asistencial de Segovia, y otra de 47 años, evacuada en ambulancia de soporte vital básico al mismo centro.

Las fuerzas de seguridad investigan las circunstancias del accidente.