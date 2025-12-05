free web stats

Heridas dos mujeres tras chocar dos turismos en Zamarramala

Posted By on 5, Dic, 2025

Dos mujeres resultaron heridas este miércoles tras una colisión entre dos turismos en el kilómetro 2 de la CL-607, a la altura de Zamarramala. El incidente se registró a las 21:19 horas, cuando una llamada al centro de emergencias 1-1-2 alertó de que una de las ocupantes permanecía inconsciente y atrapada en el interior del vehículo.

El 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Segovia, Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía, además de movilizar una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico de Sacyl.

En el lugar, los equipos sanitarios atendieron a dos mujeres: una de 26 años, que fue trasladada en UVI móvil al Complejo Asistencial de Segovia, y otra de 47 años, evacuada en ambulancia de soporte vital básico al mismo centro.

Las fuerzas de seguridad investigan las circunstancias del accidente.

