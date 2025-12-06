El Ayuntamiento de Segovia daba el pistoletazo de salida de las fiestas navideñas con la puesta en marcha del alumbrado festivo. Su elemento más señalado es, un año más, la portada luminosa ubicada en el Azoguejo, un elemento diseñado en exclusiva para Segovia. De 14 metros de altura y 19,20 de ancho, incorpora 23.800 lámparas pixel RGB, capaces de generar infinitos colores e imágenes, y un diseño basado en los tópicos de la fiesta, copos, estrellas, bolas, crestas y un rosetón central, a lo que se añade a manera de homenaje al patrimonio segoviano diferentes monumentos de la ciudad. Todo un show que combina música épica y villancicos navideños, con una introducción narrada sobre Segovia. La galería, compuesta por 14 arcadas de 9 metros de ancho y 8,5 de altura a lo largo de 150 metros, será el escenario de este montaje que se ofrecerá en cuatro pases diarios a las 19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 horas.

Junto al “Pórtico de la Navidad”, se activaba también la decoración de las calles del casco histórico, la plaza Mayor y la Plaza Oriental, donde destaca un Portal de Belén de 11 metros de altura y 11 de ancho, elaborado en mimbre y luz LED a tamaño real. También se ha iluminado en la plazuela de la iglesia de San Millán el cono de Navidad de 14,5 metros de altura y 6 metros de diámetro, que ofrecerá un espectáculo lumínico y sonoro de ocho minutos creado especialmente para la ciudad. Estos elementos transformarán los espacios emblemáticos de Segovia en escenarios llenos de luz y emoción durante la Navidad.

Mercadillo Navideño

También abría sus puertas el mercado navideño de Segovia, instalado entre la plaza Mayor y la plaza de Medina del Campo. Cuenta con una veintena de casetas, entre las que destacan seis de productores locales. Durante estas Navidades mostrarán sus creaciones las empresas segovianas Monatabú Muñecas, El Segoviano Moda, Alma de Pueblo – Miel y Velas, Parati – Joyería Creativa, Jabones Lu&Jo y Artesanía Sanz. En el corazón del mercado, además de la habitual oferta gastronómica y artesanal, se desarrollará una amplia programación de actividades, pensada para todos los públicos y que también servirá de marco a uno de los momentos más especiales para los más pequeños: la llegada del Heraldo Real, que podrá visitarse los días 2, 3 y 4 de enero, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y el 5 de enero, de 11:00 a 14:00 horas.

Durante todo el periodo de funcionamiento del mercado, la plaza Mayor contará con la Christmas House, dos atracciones infantiles, el tradicional Carrusel de la Navidad y un tren navideño que recorrerá el barrio de los Caballeros hasta el Azoguejo, con la Plaza Mayor como única parada. El precio de las atracciones —carrusel, noria manual y carrusel manual— es de 4 euros, más 1 euro en caso de adulto acompañante. El tren navideño funcionará de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:30 horas, con salidas cada media hora aproximadamente, y un precio de 3,50 euros por viaje.