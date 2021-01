5 Comments

Clara Luquero, alcaldesa de Segovia, emitía el 21 de enero un bando con la disposición de franjas horarias por letra inicial del apellido por el que se emplaza a la población a participar a el cribado masivo a realizar entre el 23 de enero y el 27 de enero en el pabellón Pedro Delgado de Nueva Segovia. Aproximadamente la previsión es atender mediante 14 líneas de cribado a algo más de 1.300 segovianos a la hora distribuidos en 36 franjas horarias (La mañana del lunes 25 de enero se reserva íntegramente a estudiantes y personal del campus de la UVa en Segovia).

Están llamados a pasar el test de detección de antígenos, por toma de cultivos naseofaringeos exclusivamente los empadronados en Segovia y núcleos agregados (Fuentemilanos, Hontoria, Madrona, Perogordo, Torredondo, Zamarramala y Hontoria), mayores de 12 años, que no estén en situación de aislamiento por covid y que no hayan pasado la infección en los últimos tres meses. Para la elaboración del listado no se ha considerado la preposición “de” entre nombre y apellido, así, por poner un ejemplo, Juan de Miguel debería ajustarse a la franja horaria de 13 a 14 horas del martes 26 de enero.