Segovia entra al tatami: más de cien judocas veteranos pelean por el título nacional

Segovia se convertirá este fin de semana en el gran escenario del judo español con la celebración del Campeonato de España de Veteranos 2025, un evento que reunirá a más de 100 deportistas mayores de 30 años en el Pabellón Frontón Segovia. La ciudad será el epicentro nacional de este deporte, acogiendo a judocas, entrenadores, árbitros, voluntarios y un público que se espera supere las 1.000 personas, consolidando así una auténtica fiesta deportiva, según ha señalado el concejal de Deportes, Jesús Garrido.

La jornada del sábado se dedicará a las inscripciones y el pesaje de los deportistas y el domingo se celebrará la competición desde las 10.00 horas.

El campeonato destaca por su estructura diversa y equilibrada, adaptada a las características de cada participante. Los judocas competirán en categorías de peso y edad, garantizando combates ajustados y un espectáculo técnico de alto nivel.

La instalación contará con 4 tatamis compuestos por 201 planchas rojas y 128 planchas amarillas de 2×1 m y 5 cm de grosor, creando un espacio de competición seguro, amplio y preparado para acoger combates simultáneos.

Las mujeres competirán en las siguientes categorías de peso: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg; mientras que los combates de hombres serán en las categorías -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg.

Para el correcto desarrollo de la competición, el evento contará con un amplio equipo humano: más de 50 entrenadores, 25 árbitros y 80 personas de staff y voluntariado, garantizando una organización profesional, segura y dinámica.

El Campeonato de España de Veteranos 2025 se incorpora al amplio calendario de actividades que hacen de este año un período especialmente destacado para el deporte en Segovia, reconocida como “Ciudad Europea del Deporte”. Además, representa una oportunidad única para disfrutar del mejor judo nacional en categoría máster y para vivir un encuentro deportivo y social con un marcado carácter familiar.