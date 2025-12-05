La Feria de Empleo oferta 213 trabajos a más de 1.400 interesados

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Segovia, en colaboración con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), ha celebrado la tercera edición de Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento, en el IE Creativity Center de La Casa de la Moneda. Un evento orientado a ser punto de encuentro entre empresas que buscan talento, profesionales y demandantes de empleo, y emprendedores con proyectos innovadores.

Así, este año, han sido más de 1.400 demandantes de empleo y profesionales, de diferentes edades, desde jóvenes estudiantes y de Formación Profesional hasta talento senior, incluyendo perfiles de más de 45 o 60 años los que han pasado por los diferentes stands de empresas y ponencias de profesionales de diferentes sectores. En esta edición, la Feria ha contado con la participación de 25 empresas segovianas que ha ofertado más de 213 ofertas de empleo en una amplia variedad de sectores productivos.

La hostelería concentra el mayor volumen de ofertas, el 35,2% del total, consolidándose como motor fundamental de actividad ligado al turismo. Le sigue la industria, 29%, servicios ocupa el 22,8% de la oferta, mientras que la construcción es del 10%. Por su parte, el transporte y las Administraciones registran un 4,7% y 4,5% respectivamente. y el sector agrario suma 3,8% restante, mostrando la diversidad productiva que caracteriza al territorio, reafirmando la diversidad y equilibrio del tejido económico segoviano.

Los asistentes han podido participar en un amplio programa con conferencias enfocadas a la innovación, las nuevas tecnologías y las competencias digitales de la mano de técnicos de empleo del Servicio Público de Empleo de Segovia y profesionales de diferentes sectores como Patri Psicóloga, Álvaro Porras o Esteban Diba. María José Tapia García, presidenta de la Cámara, definía lala Feria como una de las herramientas más potentes de la entidad cameral para conectar directamente el talento local con el tejido empresarial, facilitando la inserción laboral y asegurando que las empresas encuentren los perfiles que necesitan. “Nuestro objetivo es claro: dinamizar el mercado de trabajo y ser un poso de retención del talento segoviano”, señalaba.