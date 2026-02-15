Las comparsas y los Santana invitan a los segovianos a disfrutar el carnaval

El primer desfile de comparsas, celebrado en la tarde-noche del sábado, junto con la elección del Majo y la Maja del Carnaval, sirvió de antesala a unos días festivos que han tenido su inauguración oficial en la mañana de este domingo con el pregón de los hermanos Quique y José “Santana”, en la plaza Mayor.

Un pregón en el que no faltó Afrodita —la figura que preside su bar durante todo el año— y en el que, tras recordar los orígenes de esta celebración, los pregoneros recurrieron al simbólico toque de la bocina de los antiguos heraldos de pueblos y ciudades para invitar a segovianos y visitantes a disfrutar de unas jornadas repletas de alegría y diversión, sonrisas y canciones, humor y amor. Animaron además a “ser tolerantes con todo menos con la intolerancia” y, orgullosos de su tierra, brindaron con el público por el Carnaval. El acto concluyó con una muestra de apoyo al Nuevo Mester y su candidatura al Premio de las Artes de Castilla y León, y con la interpretación de un himno para la ciudad, “La chica segoviana”.

A continuación tuvo lugar la elección del Príncipe y la Princesa del Carnaval, título que este año ha recaído en los más pequeños de las comparsas La Carraca y Villalpando Cantando. El alcalde de Segovia, José Mazarías, dirigió unas palabras a los asistentes para desear a todos los segovianos que disfruten de estos días marcados por la diversión y la creatividad. Seguidamente, cinco de las seis comparsas oficiales —La Carraca, Vacceos, Semifusa, Villalpando Cantando y Semaforitos— subieron al escenario para interpretar sus tradicionales coplas.

La mañana concluyó con la macarronada carnavalera, elaborada por la Asociación de Cocineros Segovianos en colaboración con la asociación Segovia sin Gluten, a beneficio de Red Madre, y con una sesión musical a cargo de DJ Gonch.

Comienza así la programación elaborada por el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura, y en colaboración con las comparsas, para disfrutar de unos días en los que máscaras y disfraces irrumpirán en la rutina cotidiana para llenar de color la ciudad. Las actividades continuarán este lunes con el desfile infantil de disfraces; el martes de Carnaval se celebrará el desfile central; y el próximo fin de semana llegarán el entierro de la sardina, la danza del fuego y la tradicional “peleíta de Divas” entre Don Carnal y Doña Cuaresma. El broche final lo pondrá el domingo de Piñata, con la final del concurso de coplas, la entrega de premios y un vermut carnavalero amenizado por DJ Ocaña.