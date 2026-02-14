Garantizada la señal de TDT en la zona de Fuentidueña

La Diputación de Segovia continúa desplegando ejemplos del compromiso que el equipo de Gobierno que encabeza el presidente, Miguel Ángel de Vicente, mantiene con el territorio y con sus habitantes. Uno de ellos es el ‘Proyecto de ampliación de múltiples emitidos de Televisión Digital Terrestre (TDT)’, que se ha desarrollado en el centro emisor de Fuentidueña y que permite la recepción de ocho canales más a la población del radio de cobertura de ese centro emisor.

Con ello se ha dado solución a la carencia de los múltiples digitales MPE4 y MPE5 y, por tanto, a la emisión de los canales Trece TV, Mega, Energy, Boing, Be Mad, A3 Series, Realmadrid TV y Ten, que surgió con el Plan Técnico Nacional de la TDT. Continuando con la línea seguida en los últimos años, la institución provincial ha establecido un convenio con el Ayuntamiento de Fuentidueña, concediendo una subvención de 18.851 euros, mientras que el Consistorio de ese municipio asumirá el mantenimiento.

La Diputación trabaja desde hace años en el análisis de las telecomunicaciones para disponer de una visión completa del estado de la provincia en lo relativo a la cobertura móvil, despliegue de fibra óptica y cobertura de la TDT. Por ello, el Plan Provincial de Telecomunicaciones reúne datos detallados de la situación y niveles de cobertura en los distintos municipios. Además, en años anteriores se realizó un estudio de todos los centros emisores de TDT de la provincia, con una valoración técnica y económica de las posibles mejoras, que se plantean incorporando asesoramiento técnico.

El centro emisor existente en Fuentidueña es propiedad de la Junta de Castilla y León que, reconociendo la carencia, ha dado el visto bueno -a través de la Jefatura del Servicio de Infraestructuras de Telecomunicaciones- para la coubicación de los múltiples instalados. Así, se ha atendido al Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, que aprobó un nuevo Plan Técnico Nacional de la TDT, cumpliéndose los objetivos de cobertura exigidos en centros emisores de ampliación de cobertura donde los múltiples mencionados no se estaban emitiendo.