El Duratón vuelve a crecer y pone en alerta a los municipios ribereños

El alcalde de Carrascal del Río, Gabriel Pérez, ha alertado de la evolución del río Duratón y de la posibilidad de nuevas crecidas en los próximos días, tras un nuevo episodio de desembalses en el pantano de Burgomillodo. En una entrevista concedida a Vive Radio – Vive Segovia, el regidor ha trasladado la preocupación de los municipios ribereños y ha reclamado una revisión de los protocolos actuales de apertura de compuertas.

“De momento la situación está tranquila, pero preocupados porque el río ha ido subiendo esta noche y las previsiones no son nada buenas”, ha señalado Pérez, quien ha advertido de que el municipio permanece en vigilancia ante la posibilidad de nuevas avenidas en las próximas horas o días.

El alcalde ha recordado que se trata de una situación que se repite cada invierno. “En los últimos tres años, en enero, febrero y marzo, están sucediendo constantemente estas crecidas”, ha explicado, aludiendo a los episodios registrados en 2024, 2025 y el más reciente, ocurrido la semana pasada.

Según ha detallado, la última crecida se produjo tras una apertura de compuertas entre el jueves y el viernes, lo que provocó la inundación de la ribera del Duratón entre Burgomillodo, Carrascal del Río, Cobos de Fuentidueña y San Miguel de Bernuy, y afectó posteriormente a municipios situados aguas abajo del embalse de Las Vencias. “Creemos que estas aperturas se pueden hacer de otra forma distinta, mucho más progresiva, y causar menos daño”, ha afirmado.

En relación con la comunicación previa a los desembalses, Pérez ha reconocido que existe aviso, pero lo considera insuficiente. “En esta última nos avisaron con aproximadamente media hora de antelación”, ha explicado, indicando que el margen de reacción para los municipios es muy limitado. Aunque ha agradecido el aviso de la empresa concesionaria, ha subrayado que “los protocolos no están establecidos como deberían”.

El alcalde ha reclamado una revisión profunda de los sistemas de aviso. “Pedimos a la Confederación que se revisen los protocolos de apertura y que se nos avise de otra forma distinta y por canales más oficiales, como el 112”, ha señalado, advirtiendo de que los avisos actuales llegan “demasiado tarde”. En este sentido, ha alertado de que, aunque hasta ahora los daños han sido materiales, “en alguna ocasión van a ocurrir daños personales”.

Pérez ha explicado que los protocolos vigentes datan de 2007 y considera que deben actualizarse teniendo en cuenta las nuevas circunstancias climáticas. “No tiene sentido que solo haya un punto de aforamiento cuando hay otros ríos que vierten mucha más agua”, ha señalado, reclamando criterios más amplios y mayor coordinación entre administraciones.