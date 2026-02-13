20 Comments

Otra tontería del paisanaje viene a ser la “IEfobia” instalada en el majín de no pocos. Manía que ha llegado a la pintada, en la calle San Francisco, así, “IE go home”, que se note que somos cosmopolitas.
Se les culpa de todo, de encarecer los alquileres, los pinchos, y las cañas, de imposibilitar la convivencia con sus juergas… pero sobre todo ¡son guiris ricos!. (Ricos, jóvenes y guapos). De gente seria he escuchada historias que recuerdan a las de las Mil y una noches, el estudiante aquel que su padre le puso un helicóptero para comer gambas en Huelva, hijos de potentados que, a modo de los Rolling Stones, ocupaban plantas enteras de los más estrellados hoteles… Lo más gracioso es que estas historias, que suenan a puro bulo (al menos las más de ellas), se extienden a todo el colectivo, a los 1.800 alumnos del IE en la ciudad. Que vale, que no dudo que alguno sea hijo de un nota realmente rico, pero en general esto dista de ser así.
Más bien, IE University ha encontrado un nicho de mercado en ofrecer titulaciones bien reputadas a precios, que a los de la pública nos parecen de escándalo -de 20.000 a 30.000€ la matrícula, pero que en otros países, donde la universidad es directamente prohibitiva, o la pública muy selectiva o, simplemente no hay (hay algún alumnado de clase alta de país pobre), son razonables. Países en los que el salario medio duplica al español y una familia bien posicionada, sin ser aquello del tío Gilito, se mueve en estándares de lo que aquí sería clase alta, o por lo menos medio alta.Alumnos acomodados, que quien lo díría, han ido a para a la tierra del muy segoviano licenciado Cabra, el que preparaba los caldos con un hueso sujeto a una cuerda, “caldo claro”.
No parece el caso, y los chavales se divierten. Aunque en los últimos tiempos parece que se ha puesto algo de coto a las tronadas fiestas, algunas de las cuales salían a la mañana siguiente en los diarios y que, por otro lado, no difieren tanto de las que uno recuerda de su etapa en la universidad pública, solo que claro, al estilo guiri, beber hasta caer. (Aunque el que esté libre de pecado…)
Vale. Vuelvo a 2002. A las quejas y quebrantos del paisanaje por el decaimiento del casco histórico. Pasear un miércoles a las 22:00 era desolador. Hay que reconocer que los centenares de estudiantes han animado el cotarro hostelero. Y también han “puesto en valor” esos pisos de la abuelita que se caían de viejos porque no se alquilaban ni a las pulgas. Si hay inquilinos, hay arrendadores, y estos no hay que buscarlos en Wichita. Digo yo que estarán mucho más cerca. Han hecho suyo el barrio, e importado costumbres de ocio suyas también sin ningún conato de integración ni de interés por lo autóctono, lo que a no pocos segovianos les sienta fatal, pero la vida es así….
En Segovia se alterna de pie, pincho en mano, nunca en la terraza. No se pone uno como una garrapata. Tres horitas está bien antes de volver a casita. Esa era la costumbre, que ya digo, se abandonó dejando mortecino el centro. Y otros, en ausencia de segovianos, pues lo han hecho suyo. Lo han colonizado. Y como suele pasar en estos casos los antes amos sienten entre rabia y nostalgia por el “supuesto” paraíso perdido. Y se dan a la envidia, la lamentación y la comparación sesgada cuando se ven obligados a compartir el espacio con la extraña grey de jovencitos que ni siquiera mascan el castellano.
En definitiva, IE University ha poblado un antes desértico centro, restaurado dos palacios y traído cierto dinamismo a la zona, amén de una potente inyección monetaria a familias arrendatarias. Ese es el activo. El pasivo es que con otras costumbres, con gente joven, bulliciosa y fiestera, ajena al prototipo que fuimos de estudiante de la pública “pelao” de los de ochenta pesetas la birra y el viernes, al pueblo. Ajenos al costumario local, que yo creo que es, lo que en el fondo, se les afea. Eso, y que son ricos, jóvenes y guapos…
13 febrero, 2026
Peroooo Don Luis. Has olvidado de mencionar que la IE Univ. lleva 14 años ocupando 1.460 m2 de espacio en un monumento único en todo el mundo -el industrial más antiguo del orbe- expropiado y rehabilitado para un Museo, el de la Moneda Española en el Mundo -¿te suena el real de a ocho?- sin pagar ni un céntimo de alquiler. GRATIS DE ALQUILER, D. Luis… ¡GRATIS! Y ahora nos ponemos a “interpretar” el Acueducto en otro CAT, mientras que aun no hemos “interpretado” nuestro monumento más único. NO D. Luis, no has sido justo en tu análisis. ¿Por qué, D. Luis… POR QUÉ?
13 febrero, 2026
¡Ay, Glenn! Un día más no desaprovechas la ocasión para mezclar churras con merinas. ¿Qué tendrá que ver un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Universidad con la fobia de la que se habla aquí?
Acuerdo al que se llegó, si recuerdas, cuando nadie quería ocupar ese espacio y se les ofreció. Salvo que me digas que estabas interesado en montar algo – pagando alquiler, claro – junto a otro “hater” habitual como Guille San Juan.
13 febrero, 2026
Ese espacio NO se licitó ni se ofreció en concurso público ni oferta a nadie, ni a persona, ni a entidad, institución, empresa, nunca, en ningún momento. Por otro lado, hasta que se metió San Quirce en el Proyecto, estaba ese edificio previsto de ser parte del museo. Demuestra los datos y deja usted de mentir. (Y quita el antifaz, so cobarde)
13 febrero, 2026
Un Museo detrás del que estaba la Fundación Real Ingenio de la Moneda de Segovia en la que figuraba como director técnico y coordinador científico una persona que se llamaba Glenn y se apellidaba Murray. Y que, al disolverse la Fundación, se quedó sin trabajo. ¡Cachis!
https://www.acueducto2.com/glenn-murray-abandona-la-asociacion-de-amigos-de-la-casa-de-la-moneda/34752
Y exactamente, ¿para qué quieres que me quite el antifaz, Mazo?
13 febrero, 2026
Pintadas de carácter xenóbobo o racista. Alemania años 30 Aunque las hagan gente de Izquierdas. Son lo mismo.
13 febrero, 2026
Exactamente, pintadas racistas que sobran en nuestra ciudad por mucho que los que las hayan hecho sean de izquierdas (casi seguro que lo eran porque esas son sus ideas).
13 febrero, 2026
Los progres ya han encontrado el “chivo expiatorio” y la causa de todos los males que afectan a la despoblación del centro de Segovia.
Los estudiantes son una parte más de la gente que vive en Segovia, pero la envidia es muy mala, y a los “valientes” que van haciendo pintadas estilo nazi, lo que realmente les molesta es no tener ese poder adquisitivo para tomarse chatos en la plaza como antaño y vivir lo mejor posible.
13 febrero, 2026
Tiene toda la razon en decir que la IE le ha dado una vida al casco antiguo que antes no tenia y que ha conseguido que se salvasen del deterioro numerosas viviendas. Que tendran precios prohibitivos, que no digo que no, pero que si no seguirian abandonadas y camino del derribo. Nunca antes se han rehabilitado tantos edificios y casas en el casco antiguo como ahora. Ademas que hay muchos segovianos que viven de todo lo que genera la IE, porque aparte de “molestar” tambien comen, viven en casas que hay que limpiar, luz, impuestos, etc..
13 febrero, 2026
Señor Besa deje de calificar de tonterías las ideas ajenas que no sean iguales a las suyas.
¿Qué pasa que sólo valen sus ideas y no se puede pensar de una manera diferente a la suya?
13 febrero, 2026
Vivo en una zona que desde 2021 ha ido incrementando el número de pisos dedicados a estudiantes del IE, además zona de paso de camino a la Uni, asi que un poco al menos sé de lo que hablo. Hay de todo por supuesto, y muchos son encantadores, no estoy de acuerdo con pintadas u odio hacia ellos, pero tampoco tildemos todo de envidia. Las fiestas y molestias son una realidad, si ya no se ven tantas noticias es más bien por resignación de los vecinos, o porque directamente ya no quedan vecinos. Y me parece normal hacer fiestas, muchos lo hemos hecho, pero cuando son un martes o miércoles prácticamente todas las semanas, pues aunque te parezca una locura, merma la convivencia y calidad de vida, que en el centro también vivimos trabajadores que madrugamos. Respecto al precio de la vivienda, no neguemos la mayor por favor! Ellos no son culpables directos, pero sí la causa de que esos rentistas se estén aprovechando y esto recaiga directamente en los ciudadanos y estudiantes de la pública que, obviamente no tienen tanto poder adquisitivo. Me parece positivo cuando veo zonas del centro que se caían y las convierten en pisos dirigidos a ellos, porque todos sabemos que o bien por mal acceso o por los costes de obra, un ciudadano de a pie no iba a vivir o invertir en ellos, pero otra cosa es el parque de viviendas ya existente y las consecuencias negativas para el común mortal que ha tenido: escasez de alquiler e impacto en el precio de otros barrios.
13 febrero, 2026
Un tonto es aquel que dice (y escribe) tonterías.
13 febrero, 2026
¿Forrest a cuento de qué vienen los insultos gratuitos a alguien por expresar su opinión? Ese estilo déjeselo al señor Besa, hágame caso por su bien.
13 febrero, 2026
Para Forrest Gump: y gilipollas es el que suelta gilipolleces sin venir a cuento.
13 febrero, 2026
Señor Glenn, una mentira repetida mil veces no deja de ser una mentira repetitiva. El IE paga un alquiler por la zona que usa de la ceca de usted y además corre con los gastos del mantenimiento dichas instalaciones. Léase el convenio. Y si tiene usted interés en ese espacio no voy a decir que nos lo mejore, pero igualelo.
Dejé de mentir.
13 febrero, 2026
Y para tu información, tengo TODOS los convenios de la cesión gratuita, desde la primera de Arahuetes hasta las de Luquero y la última a manos de Mazarías (PP=PSOE). Y quítate el antifaz, so cobarde mentiroso.
13 febrero, 2026
Llevas razón Mazo/Glenn, pero no esperes que en esta ciudad te la den. Ni los unos ni los otros.
13 febrero, 2026
A Mazo le importan los ciudadanos y lo que ellos opinan, no la opinión de los políticos ni de sus enchufados enmascarados. Y, por otro lado, a Mazo le parece bien que la IE esté en Segovia, pero NO que su cabeza empresarial ocupe, gratis, un edificio expropiado y rehabilitado para ser un Museo, y no una sala de recreo.
13 febrero, 2026
La presencia del Instituto de Empresa en Segovia tiene ese curioso defecto de aportar exactamente lo que tantas veces se reclama para las ciudades históricas: actividad económica limpia, empleo cualificado y movimiento constante durante todo el año.
Porque, lejos de contaminar, esta “industria” produce algo bastante más molesto para los pesimistas: estudiantes internacionales, profesores, congresos, consumo en comercios y una dinamización evidente del mercado del alquiler. Nada especialmente revolucionario, salvo por el pequeño detalle de que genera riqueza sin chimeneas, sin ruido y sin deteriorar el patrimonio.
Resulta casi paradójico que una institución educativa pueda convertirse en uno de los motores más discretos —y eficaces— de bienestar local. Más viviendas ocupadas, más hostelería funcionando, más empleo indirecto y una ciudad con mayor proyección internacional. Un negocio redondo… con el inconveniente de que no echa humo, pero sí deja prosperidad.
13 febrero, 2026
La gentuza que ha hecho esos grafitis de pésimo gusto, solo se ofende por el desarrollo y la prosperidad, pero enmudece cuando se trata de mandar a su casa a quienes vienen expresamente a robar, delinquir y vivir de las paguitas… Una generación de jóvenes y charos avocada a la extinción que ha perdido todo el sentido común y hasta la capacidad de reproducirse, ¡AFORTUNADAMENTE!
13 febrero, 2026
yo lo único que le pediría a la IE es que se esforzase más en realizar actividades que faciliten la integración de sus estudiantes con la ciudad. En la actualidad los estudiantes vienen encerrados en su mundo con sus locales, gimnasios, bares, etc. Pero no existe una integración real con la ciudad y sus habitantes. La gente de Segovia tiene la sensación de que viven en una realidad diferente y eso genera dificultades de comprensión. La IE no genera actividades que hagan que sus estudiantes se relacionen con los segovianos.