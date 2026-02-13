20 Comments

Otra tontería del paisanaje viene a ser la “IEfobia” instalada en el majín de no pocos. Manía que ha llegado a la pintada, en la calle San Francisco, así, “IE go home”, que se note que somos cosmopolitas.

Se les culpa de todo, de encarecer los alquileres, los pinchos, y las cañas, de imposibilitar la convivencia con sus juergas… pero sobre todo ¡son guiris ricos!. (Ricos, jóvenes y guapos). De gente seria he escuchada historias que recuerdan a las de las Mil y una noches, el estudiante aquel que su padre le puso un helicóptero para comer gambas en Huelva, hijos de potentados que, a modo de los Rolling Stones, ocupaban plantas enteras de los más estrellados hoteles… Lo más gracioso es que estas historias, que suenan a puro bulo (al menos las más de ellas), se extienden a todo el colectivo, a los 1.800 alumnos del IE en la ciudad. Que vale, que no dudo que alguno sea hijo de un nota realmente rico, pero en general esto dista de ser así.

Más bien, IE University ha encontrado un nicho de mercado en ofrecer titulaciones bien reputadas a precios, que a los de la pública nos parecen de escándalo -de 20.000 a 30.000€ la matrícula, pero que en otros países, donde la universidad es directamente prohibitiva, o la pública muy selectiva o, simplemente no hay (hay algún alumnado de clase alta de país pobre), son razonables. Países en los que el salario medio duplica al español y una familia bien posicionada, sin ser aquello del tío Gilito, se mueve en estándares de lo que aquí sería clase alta, o por lo menos medio alta.Alumnos acomodados, que quien lo díría, han ido a para a la tierra del muy segoviano licenciado Cabra, el que preparaba los caldos con un hueso sujeto a una cuerda, “caldo claro”.

No parece el caso, y los chavales se divierten. Aunque en los últimos tiempos parece que se ha puesto algo de coto a las tronadas fiestas, algunas de las cuales salían a la mañana siguiente en los diarios y que, por otro lado, no difieren tanto de las que uno recuerda de su etapa en la universidad pública, solo que claro, al estilo guiri, beber hasta caer. (Aunque el que esté libre de pecado…)

Vale. Vuelvo a 2002. A las quejas y quebrantos del paisanaje por el decaimiento del casco histórico. Pasear un miércoles a las 22:00 era desolador. Hay que reconocer que los centenares de estudiantes han animado el cotarro hostelero. Y también han “puesto en valor” esos pisos de la abuelita que se caían de viejos porque no se alquilaban ni a las pulgas. Si hay inquilinos, hay arrendadores, y estos no hay que buscarlos en Wichita. Digo yo que estarán mucho más cerca. Han hecho suyo el barrio, e importado costumbres de ocio suyas también sin ningún conato de integración ni de interés por lo autóctono, lo que a no pocos segovianos les sienta fatal, pero la vida es así….

En Segovia se alterna de pie, pincho en mano, nunca en la terraza. No se pone uno como una garrapata. Tres horitas está bien antes de volver a casita. Esa era la costumbre, que ya digo, se abandonó dejando mortecino el centro. Y otros, en ausencia de segovianos, pues lo han hecho suyo. Lo han colonizado. Y como suele pasar en estos casos los antes amos sienten entre rabia y nostalgia por el “supuesto” paraíso perdido. Y se dan a la envidia, la lamentación y la comparación sesgada cuando se ven obligados a compartir el espacio con la extraña grey de jovencitos que ni siquiera mascan el castellano.

En definitiva, IE University ha poblado un antes desértico centro, restaurado dos palacios y traído cierto dinamismo a la zona, amén de una potente inyección monetaria a familias arrendatarias. Ese es el activo. El pasivo es que con otras costumbres, con gente joven, bulliciosa y fiestera, ajena al prototipo que fuimos de estudiante de la pública “pelao” de los de ochenta pesetas la birra y el viernes, al pueblo. Ajenos al costumario local, que yo creo que es, lo que en el fondo, se les afea. Eso, y que son ricos, jóvenes y guapos…