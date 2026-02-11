6 Comments

La peña gimnástica Segovirras ha hecho público un comunicado en el que denuncia “nuestro malestar y perplejidad por la caza de brujas y el hostigamiento recibidos desde hace unos años”, una situación que, según explican, se intensificó tras el partido disputado en La Albuera entre la Gimnástica Segoviana y el Real Ávila CF el 19 de octubre de 2025.
En el comunicado, la peña asegura que dicho hostigamiento habría sido llevado a cabo por “el autodenominado ‘vicepresidente’ y ‘jefe de seguridad’ de la Gimnástica Segoviana, y por la Subdelegación del Gobierno en Segovia”. Según relatan, antes del encuentro, la Policía Nacional y la Brigada Provincial de Información afirmaron que se había producido “una supuesta reyerta entre aficionados visitantes y miembros de la peña ‘Segovirras’”, versión que fue difundida después en diversos medios de comunicación. Sin embargo, sostienen que “en el lugar de los hechos no fue identificado ningún miembro de nuestra peña”.
Tras esa supuesta reyerta, explican que varios agentes de la Policía Nacional y de la UIP acudieron a uno de los bares próximos al estadio, “punto habitual de reunión de aficionados gimnásticos antes de los partidos como local”, donde, según el texto, “comenzaron a identificar indiscriminadamente a varias de las personas que se encontraban consumiendo dentro del bar o tranquilamente en sus inmediaciones”.
La peña señala que familias, grupos de amigos y aficionados quedaron “totalmente perplejos ante este despliegue policial y las identificaciones indiscriminadas previas al encuentro frente al Real Ávila CF”. Esa perplejidad, añaden, aumentó meses después cuando “varios de estos aficionados identificados y personas totalmente ajenas a cualquier altercado recibieron sanciones administrativas en sus domicilios, procedentes de la Subdelegación del Gobierno en Segovia”.
Según el comunicado, algunos aficionados llegaron a recibir “dos sanciones distintas”: una por “supuestamente participar en una reyerta entre aficionados de ambos equipos” y otra por “supuestamente proferir insultos contra Ávila y sus aficionados”. La peña afirma que “todo ello se fundamenta únicamente en la versión de la Policía Nacional y de la Subdelegación del Gobierno en Segovia, sin aportar ningún tipo de prueba”.
Las sanciones impuestas, siempre según Segovirras 1994, “ascienden a más de 100.000 euros en su totalidad”, y muchas de ellas habrían recaído en personas que “ni siquiera pertenecen a nuestra peña”. El colectivo considera que las actuaciones resultan “desproporcionadas y carentes del debido rigor” y recuerda que algunos expedientes sancionadores han sido “recurridos con éxito en los tribunales al no ajustarse a derecho”.
Por último, la peña anima a “cualquier persona que, sin pertenecer a nuestra peña, haya recibido una sanción relacionada con estos hechos” a ponerse en contacto con ellos “para recibir información y apoyo sobre las opciones legales existentes”.
11 febrero, 2026
Pobrecito, tan machotes y ahora llorando por las esquinas. Es lo que pasa cuando siempre andas en broncas y jaleos. Hala, a pasar por el cajero.
11 febrero, 2026
Lo del afán recaudatorio en esta ciudad no tiene límites
11 febrero, 2026
Para ti Juan: confundes afán recaudatorio con civismo y orden público. Si un grupo de descerebrados se escudan como peña deportiva para agredir, insultar y amedrentar a los aficionados del equipo rival, debe caer sobre ellos todo el peso de la ley. Y la Gimnástica Segoviana debería tomar cartas en el asunto porque dañan su imagen de equipo de fútbol. Somos muchos a los que nos gusta la Gimnástica y estos energúmenos hay que expulsarles de los partidos. Aplauso para a la policía por poner freno a esta gentuza.
11 febrero, 2026
¿La policía hace mal su trabajo? Reaccionan estos señores como lo hacen los individuos cuando los pillan haciendo algo malo. Buen trabajo de la policía. Enhorabuena. Al fútbol se va a disfrutar del deporte.
11 febrero, 2026
Lo que no entiendo es por qué la Gimnástica les permite el acceso al recinto… Este tipo de grupitos violentos y compuestos, en su mayoría, por gente conflictiva debieran estar fuera de los campos. No tengo por qué ir con mi mujer e hijos y presenciar sus barrabasadas
11 febrero, 2026
Ni un vídeo, ni un herido, ni un parte de lesiones, ni un identificado en la supuesta reyerta, ni desperfectos en mobiliario, ni acudieron los servicios de limpieza municipal.
Vivimos en un estado de derecho donde no pueden suceder estás cosas independientemente de lo bien que nos caigan los aficionados de la Segoviana.
Y todo esto con un gobierno de izquierdas (supuestamentemente).
Dejar algo a la ultraderecha