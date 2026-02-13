El Grupo Municipal Segovia en Marcha (Podemos – AV) ha cuestionado el modelo social del equipo de gobierno municipal tras una nueva aprobación de las bases para la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades y proyectos en materia de acción social durante el año 2026.

Su portavoz, Guillermo San Juan, ha señalado que el Ayuntamiento vuelve a mantener la dotación en 110.000 euros. “Era una cantidad muy insuficiente en el anterior mandato y lo sigue siendo ahora, aunque la hayan subido ligeramente”, ha afirmado San Juan, subrayando que no se corresponde ni con el número de entidades solicitantes ni con el fuerte incremento de los costes de la actividad social en los últimos años, como el personal, los suministros, los alquileres, el transporte o los materiales.

El portavoz ha recordado que, en la última convocatoria resuelta, correspondiente a 2025, 110.000 euros se repartieron entre 34 proyectos, con ayudas que oscilaron entre los 2.000 y los 4.000 euros. “Con estas cantidades es imposible garantizar la continuidad y la calidad de muchos servicios esenciales que prestan las entidades sociales”, ha señalado.

San Juan ha criticado además que “el gobierno de Mazarías dirá que no hay dinero para más, pero los datos dicen justo lo contrario”. En este sentido, ha denunciado que el Partido Popular destina a más de 30 entidades sociales la mitad de los recursos (240.000 euros) de los que dedica a publicidad y protocolo de los órganos de gobierno, todo ello mientras deja sin ejecutar casi la mitad del gasto corriente del Ayuntamiento. “Las prioridades están claras y no están en la acción social”, ha afirmado.

Desde Segovia en Marcha también han puesto el foco en los datos comparativos de inversión social por habitante. Segovia se sitúa en 102,09 euros por persona, por debajo de la media nacional, que alcanza los 106,48 euros. “Ciudades comparables a Segovia nos adelantan claramente”, ha explicado San Juan, destacando que Soria (128,93 euros) y Ávila (117,86 euros) se sitúan muy por encima de la media estatal, mientras que Segovia permanece entre las capitales peor financiadas.

“Es inaceptable que Segovia esté a la cola mientras otras ciudades similares apuestan de forma decidida por el gasto social”, ha insistido el portavoz.

Segovia en Marcha ha reiterado su defensa de un modelo mixto de apoyo a las entidades sociales, en el que las subvenciones sigan existiendo, pero no sean la única herramienta. “Las entidades más profesionalizadas y con mayor trayectoria necesitan convenios directos, que aporten estabilidad, seguridad jurídica y continuidad a un trabajo fundamental para la ciudadanía segoviana”, ha explicado San Juan.

En este sentido, el portavoz ha señalado que las subvenciones anuales, sujetas a concurrencia competitiva, “pueden subir o bajar cada año, generando una enorme incertidumbre”, mientras que los convenios permiten consolidar servicios esenciales. “Las subvenciones deberían utilizarse para nuevos proyectos, mejoras de servicios o el apoyo a entidades más pequeñas, no para sostener de forma precaria servicios ya consolidados y fundamentales para la ciudadanía segoviana”, ha concluido.