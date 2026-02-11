La carretera de Villacastín limitará la velocidad a 30 km/h y sumará badenes e iluminación

El Ayuntamiento acometerá de manera inmediata una serie de medidas para la mejora de la seguridad vial en la carretera de Villacastín como respuesta a la demanda de los vecinos de la zona y con la finalidad de poner solución a la acumulación de incidentes que se han registrado allí en los últimos años.

El paquete de medidas tiene la intención de conseguir la reducción de la velocidad de los vehículos, incrementar la seguridad de los peatones y la percepción de seguridad para los ciudadanos y disminuir la siniesralidad.

De esta manera, se establecerá un límite de velocidad de los actuales 40 kilómetros por hora a 30 kilómetros por hora atendiendo a los estudios europeos y de la Dirección General de Tráfico que reflejan un drástico descenso del índice de mortandad en atropellos aplicando esta reducción.

Del mismo modo, está prevista la instalación de pasos para peatones elevados (badenes), concretamente a la altura de los números 8 y 16 de esa calle para conseguir la reducción de velocidad de los vehículos en ese tramo reto.

El mismo trabajo busca mejorar la visibilidad en las intersecciones, especialmente en la confluencia de la propia carretera de Villacastín con la de Jesús Unturbe. Para facilitar la salida de vehículos de esta calle se desplazará la fila de contenedores para lograr un mayor ángulo de visión en la intersección, además de instalarse un espejo.

Las medidas propuestas por Policía Municipal incluyen también la modificación de la zona de estacionamientos a la altura del número 35 de la calle. La actual disposición de aparcamiento es en oblicuo, pero las dimensiones de la zona de estacionamiento son reducidas y los vehículos aparados ocupan parte de la calzada. Para evitar esta situación de peligro, el aparcamiento se establecerá en línea.

Finalmente, se prevé mejorar la iluminación actual en los pasos de peatones y se planifica un refuerzo de la presencia de la policía de barrio y de los controles de velocidad.