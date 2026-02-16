Identificado el autor de la web falsa que suplantaba a Calzados Segovia

La Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Segovia inició una investigación el pasado 4 de noviembre de 2025, motivada por la denuncia de la propietaria de la tienda de Calzados Segovia. En una página web de internet se publicitaba un comercio con el mismo nombre de su establecimiento, disponiendo de fotografías de la entrada al mismo, y de la que la denunciante no era responsable ni era conocedora de la misma. El presunto autor realizaba ventas fraudulentas de productos similares a los que la denunciante tiene en su comercio a través de dicha web. La propietaria del comercio segoviano demostró en su denuncia que no tenía nada que ver con esas ventas online, ya que no dispone de página web ni canal de venta similar.

A consecuencia de esta situación que se venía alargando en el tiempo, la denunciante se encontraba sufriendo un “calvario reputacional”, provocándola una sensación de miedo y malestar continuo. Eran innumerables las personas que la llamaban por teléfono exigiéndola unos productos que ella no había vendido, llegando a recibir amenazas por parte de los compradores.

El modus operandi del presunto autor consistía en la oferta de calzados a través de la página web fraudulenta donde las victimas realizaban las compras. Una vez realizada la adquisición, el comprador recibía un producto de un valor inferior al seleccionado, siendo abonado contrarrembolso cuando dichos paquetes eran entregados convirtiéndose también en víctima de una estafa.

Durante la investigación, se detectaron numerosas denuncias en otras Comisarias del territorio Nacional, elevando el volumen de dinero estafado por este fraude. Los investigadores de la Comisaría Provincial de Segovia, tras efectuar numerosas indagaciones y recabando datos de otras provincias, lograron identificar plenamente al presunto autor de la estafa, tratándose de un hombre de 38 años que se encuentra actualmente en paradero desconocido. Igualmente se tiene conocimiento de que esta persona ha sido investigada anteriormente por distintos grupos de Policía Judicial de otras provincias españolas.

Se continúa con la investigación para proceder a su localización, detención y posterior puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente, a la cual se solicitó el cierre de la página web fraudulenta.