La Aneja recupera su gimnasio tras 155 días sin uso

La Asociación de Madres y Padres del CEIP Fray Juan de la Cruz, conocido como la Aneja, ha anunciado que el gimnasio del centro volverá a estar disponible tras 155 días sin poder utilizarse, desde el pasado 11 de septiembre. La noticia se ha conocido este viernes, coincidiendo con la celebración de Carnaval en el colegio.

Según recuerda la AMPA, durante más de cinco meses el alumnado ha tenido que realizar Educación Física en el exterior cuando las condiciones meteorológicas lo han permitido o ver limitadas sus actividades por la falta de un espacio cubierto adecuado. “Durante cinco meses, la Aneja ha carecido de un recurso básico que en cualquier centro se considera imprescindible”, señala el comunicado.

La asociación explica que esta situación ha afectado especialmente a los escolares con mayores necesidades motóricas y que el centro ha afrontado meses de frío, lluvia y nieve sin acceso a instalaciones apropiadas para la práctica deportiva.

Este viernes, al llegar al colegio, la comunidad educativa ha comprobado que las vallas habían sido retiradas y que la obra de la cubierta ha finalizado. “La reapertura del gimnasio ya no es una expectativa a corto plazo: es una realidad inminente”, subraya la AMPA.

En el comunicado se recuerda además que el vicerrector de la Universidad de Valladolid, Agustín García Matilla, señaló en una entrevista en la Cadena SER que el gimnasio volvería a estar disponible durante lo que resta de invierno y hasta la finalización del curso. “Hoy podemos afirmar que por fin ese compromiso se va a materializar”, destaca la asociación.

La coincidencia de la reapertura con la jornada de Carnaval ha sido recibida con especial emoción por las familias. “Tras meses de espera, la coincidencia con una jornada de alegría y disfraces simboliza también el final de una etapa de incertidumbre”, recoge la nota.

Desde la AMPA celebran que la obra haya concluido y valoran positivamente el cumplimiento del compromiso expresado públicamente. “La retirada de los andamios y la liberación del espacio de patio devuelven normalidad a la vida escolar y permiten que los niños y niñas recuperen, por fin, un entorno digno y seguro para hacer deporte”, añaden.

No obstante, la comunidad educativa advierte de que no olvida lo ocurrido. “Esta situación no debería repetirse”, señalan, insistiendo en la necesidad de garantías estables que aseguren el acceso continuado a instalaciones adecuadas.

“Nuestra reivindicación siempre ha tenido un eje claro: los niños y niñas”, concluye el comunicado, en el que se subraya que la recuperación del gimnasio supone una buena noticia “para la Aneja y para la escuela pública de Segovia”.