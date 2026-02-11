10 Comments

La estación de Segovia-Guiomar ha registrado este miércoles 11 de febrero la cancelación de todos los trenes de la mañana con destino a Madrid, después de que los interventores no se presentaran en Valladolid, según la información trasladada a los usuarios en la propia estación.
El incidente ha provocado el colapso de Segovia-Guiomar y ha dejado a cientos de viajeros sin poder desplazarse a Madrid en las primeras horas del día. La situación ha generado confusión entre los usuarios, ya que la huelga había sido desconvocada el lunes tras un acuerdo con Renfe, sin que hasta el momento se haya explicado el motivo por el que este miércoles se ha producido el paro de facto.
Según relatan los viajeros afectados, el tren previsto para las 7:00 horas no salió a su hora y no fue hasta las 8:10 cuando un convoy partió finalmente en dirección a Madrid, con una ocupación muy elevada. Muchos pasajeros permanecieron en la estación intentando reubicarse en el tren de las 9:00 horas, aunque denuncian que no hay plazas suficientes para todos y que no se garantiza su salida.
La falta de información oficial durante la mañana ha incrementado el malestar entre los usuarios, que aún permanece en andenes y el vestíbulo sin una alternativa clara de transporte. Algunos viajeros han optado por desplazarse hasta la estación de autobuses de Segovia y buscar hueco en los AVANZA ante la incertidumbre sobre la reanudación del servicio ferroviario.
Por el momento, Renfe no ha ofrecido una explicación pública detallada sobre las causas de la ausencia de interventores ni sobre la normalización del servicio en Segovia-Guiomar, mientras los usuarios reclaman información clara y soluciones inmediatas tras una mañana marcada por las cancelaciones y los retrasos.
Habrá actualización.
11 febrero, 2026
La noticia no es del todo cierta. El tren de las 7:22 ha salido con retraso, pero ha salido. Antes de redactar una noticia, confirmar los terminos de la misma
11 febrero, 2026
El tren de las 07:48H no ha salido, si lo quieres incluir y el tren de las 08.01 ha salido con casi 45 min de retraso. Por si la quieres redactar bien, pero esto es lo habitual, cuando no es una hora de retraso como tres días entre la semana anterior y la otra.
11 febrero, 2026
Qué pongan las putas de Koldo y Ábalos para divertir en las esperas y huelgas. Y cuidado si tenéis un accidente, han robado las pertenencias de las muertos en Adamuz. No había vigilancia policial.
11 febrero, 2026
Di que si.. Da igual cual sea la noticia y el motivo. Tu a soltar la sandez del dia para ver si te hacen un favor y te colocan en alguna lista electoral…
11 febrero, 2026
¡Óscar Puente dimisión ya! Menudo inútil de ministro.
11 febrero, 2026
A mí me gustaría que viniera a contarnos cuentos el Alcalde de Móstoles.
11 febrero, 2026
Anda, otro siervo de Sánchez, como dice Felipe González. Ja ja, ja.
11 febrero, 2026
Debe ser muy triste convertirse en un loro que se limita a soltar las proclamas que le dictan con independencia de que el asunto tenga o no que ver. Lo mismo le pagan por chorrada soltada durante el dia..
11 febrero, 2026
Peor es ser la cacatúa del cavernícola Puente o del club de los puteros del Peugeot del puto amo.
11 febrero, 2026
Pues cuidadito con coger coche que la 603 está para ir con un todoterreno.
No se queja de las frecuencias y retrasos Abel Cabalkero?