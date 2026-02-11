10 Comments

La estación de Segovia-Guiomar ha registrado este miércoles 11 de febrero la cancelación de todos los trenes de la mañana con destino a Madrid, después de que los interventores no se presentaran en Valladolid, según la información trasladada a los usuarios en la propia estación.

El incidente ha provocado el colapso de Segovia-Guiomar y ha dejado a cientos de viajeros sin poder desplazarse a Madrid en las primeras horas del día. La situación ha generado confusión entre los usuarios, ya que la huelga había sido desconvocada el lunes tras un acuerdo con Renfe, sin que hasta el momento se haya explicado el motivo por el que este miércoles se ha producido el paro de facto.

Según relatan los viajeros afectados, el tren previsto para las 7:00 horas no salió a su hora y no fue hasta las 8:10 cuando un convoy partió finalmente en dirección a Madrid, con una ocupación muy elevada. Muchos pasajeros permanecieron en la estación intentando reubicarse en el tren de las 9:00 horas, aunque denuncian que no hay plazas suficientes para todos y que no se garantiza su salida.

La falta de información oficial durante la mañana ha incrementado el malestar entre los usuarios, que aún permanece en andenes y el vestíbulo sin una alternativa clara de transporte. Algunos viajeros han optado por desplazarse hasta la estación de autobuses de Segovia y buscar hueco en los AVANZA ante la incertidumbre sobre la reanudación del servicio ferroviario.

Por el momento, Renfe no ha ofrecido una explicación pública detallada sobre las causas de la ausencia de interventores ni sobre la normalización del servicio en Segovia-Guiomar, mientras los usuarios reclaman información clara y soluciones inmediatas tras una mañana marcada por las cancelaciones y los retrasos.

Habrá actualización.