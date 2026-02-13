La crecida del Cega deja problemas de abastecimiento en Fuentepelayo

El Ayuntamiento de Fuentepelayo ha denunciado la “inacción de la Confederación Hidrográfica del Duero” ante la grave situación de abastecimiento de agua que afecta al municipio y a otras localidades de la comarca, tras el incremento extraordinario del caudal del río Cega a causa de las borrascas registradas desde finales de enero.

Según el comunicado municipal, el caudal medio del Cega se sitúa desde hace más de tres semanas en torno a los 25 metros cúbicos por segundo, cuando lo habitual es que no supere los 3 m³/s, alcanzando en la jornada de hoy los 48 m³/s, según datos oficiales de la propia CHD. El nivel del río ha pasado de una media habitual de 0,5 metros a 1,20 metros, con un pico de 2,15 metros, lo que ha provocado la inundación de los manantiales que abastecen a Fuentepelayo, Aldea Real, Pinarnegrillo, Zarzuela del Pinar, así como a Aguilafuente y Lastras de Cuéllar.

Ante esta situación, el Consistorio ha activado un plan de apoyo desde Zarzuela del Pinar y ha implantado restricciones horarias en el suministro, con el objetivo de prolongar la disponibilidad del agua. Además, como medida preventiva ante la posibilidad de que el depósito comunitario de San Andrés se agote, se está realizando acopio de agua embotellada para su posible reparto entre los vecinos.

El Ayuntamiento atribuye parte del problema a la “falta de mantenimiento del cauce del río Cega y de la red fluvial secundaria (arroyos y cazes)”, competencia que corresponde a la CHD, organismo dependiente de la Administración General del Estado. Según el comunicado, la Confederación “no solo no realiza labores de mantenimiento preventivo, sino que tampoco permite que los ayuntamientos intervengan, incluso en situaciones de riesgo evidente”.

En una reunión mantenida con municipios afectados por el arroyo Malucas —Sauquillo de Cabezas, Aguilafuente, Fuentepelayo y Navalmanzano— la CHD informó, según el Consistorio, de que “no se iba a acometer ninguna actuación en el cauce”, pese a que las alteraciones meteorológicas están provocando inundaciones cada vez más frecuentes.

A ello se suma la rotura del azud de Mesa, en Veganzones, cuyos restos y grandes troncos están siendo arrastrados por el río, provocando atascos en distintos puntos y agravando el riesgo de desbordamientos.

Desde el Ayuntamiento se considera que la falta de actuación de la Confederación resulta “incomprensible e inaceptable” y se exige que asuma sus responsabilidades y adopte “de manera urgente las medidas necesarias para garantizar la seguridad, el abastecimiento y la protección de los municipios ribereños del río Cega”.