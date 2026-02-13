Cambios en líneas 11 y 12 por el nuevo Avant a Madrid

El Ayuntamiento de Segovia modificará, a partir del próximo lunes 16 de febrero, los horarios de varias líneas de autobús urbano con el fin de facilitar el acceso a la estación Segovia-Guiomar tras los cambios anunciados por Renfe en el servicio Avant entre Segovia y Madrid.

Renfe pondrá en marcha ese mismo día un nuevo tren madrugador directo, que circulará de lunes a viernes, con salida de Segovia-Guiomar a las 6:50 horas y llegada a Madrid-Chamartín a las 7:15 horas. Asimismo, quedará suprimida la parada en Segovia a las 7:00 horas del tren que parte de Valladolid a las 6:23 horas.

Con el objetivo de garantizar que los segovianos puedan llegar con antelación suficiente para utilizar el nuevo servicio ferroviario, el Ayuntamiento adelantará los horarios de las primeras expediciones de las líneas 11 y 12.

La línea 11 saldrá de la parada del Acueducto a las 6.25 horas y llegará a la estación a las 6.40 horas. La línea 12 también adelantará cinco minutos su primera salida, que se realizará a las 6.30 horas, con llegada a Segovia-Guiomar a las 6.42 horas. El resto de los horarios de ambas líneas se mantendrá sin cambios.

Con esta medida, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de adaptar el transporte urbano a las necesidades de movilidad de la ciudadanía y de mejorar la conexión con la estación de alta velocidad.