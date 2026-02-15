La Segoviana asalta Galicia en un nuevo triunfo agónico

La Gimnástica Segoviana retorna de tierras gallegas con tres puntos en el bolsillo, tras remontar en los minutos finales con un gol sobre la bocina (1-2). El partido en A Ribela se puso de cara para los locales en los primeros minutos, con un gol de Miguel Clavería que marcaba el 1-0 en el electrónico.

No duró muchos minutos la euforia por el gol ya que, Alberto Freire, que había asistido a Clavería en el gol, fue expulsado tras una falta. Aún así, el trabajo de contención defensiva de la Sociedad Deportiva Sarriana fue excelso durante toda la primera mitad y gran parte de la segunda.

No fue hasta el minuto 70 que el asedio gimnástico logró el fruto del gol gracias a un disparo de Juanma Domínguez, el primero de esta temporada para el andaluz. Lo siguió intentando la Gimnástica Segoviana, pero Fernando frenó varias ocasiones de gol claras: primero, un disparo desde la frontal de Diego Campo; y segundo, un remate de Álex Castro en el área pequeña.

Fue René Pérez, tras varios rebotes en el área, quien consiguió derribar la muralla gallega y conseguir los tres puntos en el minuto noventa de partido. Esta victoria, la segunda de Joaquín Gómez a los mandos del equipo, deja a los locales en el puesto de playout y a los segovianos en tercera posición.

Con su gol, René se une a la lista de jugadores con tres goles esta temporada: Álex Castro, Marc Tenas, Ivo y Ayán.