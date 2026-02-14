6 Comments

La caravana ciudadana contra la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se está desarrollando en estos momentos, en la mañana de este 14 de febrero, con la participación de alrededor de un centenar de vehículos que circulan por el centro de Segovia.
La movilización había sido convocada por un grupo de vecinos y comerciantes con Vox a la cabeza y sin que falten las banderas de España, para mostrar su rechazo a la implantación de la ZBE, cuya ordenanza fue aprobada en el Pleno municipal del pasado 30 de enero. La protesta ha comenzado a las 12:00 horas desde las inmediaciones de la Plaza de Toros y discurre por distintas calles de la ciudad.
Los organizadores habían anunciado que la caravana se desarrollaría de forma pacífica y abierta a la participación ciudadana. Durante el recorrido, los vehículos han provocado un caos circulatorio en el centro de la ciudad que ha tenido que ser regulado por Policia dado que alguno de los vehículos se negaban a seguir adelante en su recorrido.
14 febrero, 2026
Los chupones de los hosteleros y la bus*** de Vox. Unos mirando, como siempre, por sus intereses aún por encima de los segovianos y los otros unos retrógrados i tentando mantener sus privilegios. El día que los hoteleros decidan mirar por la ciudad de la que viven, lo mismo esto mejora un poco. Pero como lo que les interesa es una ciudad de cartón piedra en la que puedan seguir chupando lo más grande a los turistas en vez de mirar un poco por sus conciudadanos, pues así nos va. De los otros mejor ni hablar, porque alguien que lo que propone es volver al siglo XIX y al sistema de clases, lo que mejor se puede hacer es ignorarlos. Y de los bobos de los fachapobres que los votan, mejor ni hablamos..
14 febrero, 2026
Aquí se protesta porque no te van a dejar circular con tu vehículo que tiene muchos años y te obligan a comprarte otro que NO eche humos. VAN A ROBAR MUCHO, si llevas un coche que NO reúne los requisitos exigidos para circular. En Segovia NO hace falta esta norma porque NO HAY CONTAMINACIÓN. NO TIENE SENTIDO, ES RIDÍCULO. SE VAN A PONER MORAOS RECAUDANDO Y ROBANDO A LA GENTE CON TODAS LAS SANCIONES QUE VAN A PONER.
POR ESO PROTESTA LA GENTE.
14 febrero, 2026
Cuantos menos coches circule por la ciudad mayor calidad de vida para los segovianos.
14 febrero, 2026
Y si matas a todo el mundo el aire, purísimo. Las bobadas que hay que oír de la Izquierda totalitaria.
14 febrero, 2026
AL peperito que ha escrito en primer lugar le diré que en sus palabras denota falta de empatía e incongruencia.Mire señorito del pp , seguro que usted tiene un auto eléctrico y se la suda que personas de barrios, extraradio o pueblos no puedan acceder al centro de la capital ,como lo hace usted. Precisamente eso es lo que lleva el espíritu de un partido que solo mira por sus intereses,
Ese es el verdadero clasismo.Además hay un factor que subyace en sus comentarios y es el rencor mezclado con el miedo; porque como buen chupón derechon sabe que les queda nada para seguir caciqueando.
Miseria humana ,egoísmo y temor te invaden juas jili .
Por cierto , a mi no me gustan los hosteleros que viven de los madrileños,,,, y son coches que acceden al centro sin problema ZBE.
Háztelo mirar juas jili , te hsce falta.
14 febrero, 2026
Según Pere Navarro (Dtor. Gral de la DGT), al centro de las ciudades iremos en transporte público.
Ni eléctrico, ni diésel, ni gasolina. Y si hay prisa, taxi, Uber o Cabify.
Así estamos. Ayuntamientos de todo signo político acatando las órdenes.