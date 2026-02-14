6 Comments

La caravana ciudadana contra la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se está desarrollando en estos momentos, en la mañana de este 14 de febrero, con la participación de alrededor de un centenar de vehículos que circulan por el centro de Segovia.

La movilización había sido convocada por un grupo de vecinos y comerciantes con Vox a la cabeza y sin que falten las banderas de España, para mostrar su rechazo a la implantación de la ZBE, cuya ordenanza fue aprobada en el Pleno municipal del pasado 30 de enero. La protesta ha comenzado a las 12:00 horas desde las inmediaciones de la Plaza de Toros y discurre por distintas calles de la ciudad.

Los organizadores habían anunciado que la caravana se desarrollaría de forma pacífica y abierta a la participación ciudadana. Durante el recorrido, los vehículos han provocado un caos circulatorio en el centro de la ciudad que ha tenido que ser regulado por Policia dado que alguno de los vehículos se negaban a seguir adelante en su recorrido.